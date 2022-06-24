本报记者 周姝芸

齐琦（左三）在华盛顿大学读书时与中国留学生共庆春节。

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申请留学时，学校通常会要求学生提交2—3封来自老师、上司等第三方的推荐信，目的在于通过推荐人的客观评价，对申请人的学习成绩、综合能力、性格特质等多维度做出综合评估，并以此作为录取与否的重要参考。

如何选择合适的推荐人？准备推荐信时又有哪些注意事项？让我们听听过来人和留学申请专家怎么说。

选对推荐人

“申请大学时，我准备了3封推荐信。”刘卓妍就读于美国华盛顿大学信息学和数学专业，回忆自己的申请经历，刘卓妍说，她在寻找推荐人时有过细致考量。“其中两封推荐信由校内老师撰写，第三位推荐人则是我参加校外科研项目时结识的教授。校内老师最了解我的平日表现，而校外活动在申请时同样会被学校纳入考量，这样的组合有助于让招生官全面了解我。”

“推荐人所在领域与学生所申请专业越匹配，推荐信的作用就越大。”托普仕国际教育业务总监李开会曾帮助过多位学生圆梦理想院校，她表示，招生官希望从推荐信里了解申请人在专业领域的学习能力与潜力。“比如，学生要申请金融工程专业，如果推荐人能凸显申请者在建模、编程和金融等方面的能力，则对录取有很大帮助。”

刘卓妍正是希望通过推荐信展示自己的数学能力，她为此特意联系了高中时的两名数学老师做推荐人。“其中一位是我的班主任，她对我的整体学习表现非常清楚；还有一位则是学校的外教老师，负责微积分教学。两位老师都和我接触较多，我相信他们愿意做我的推荐人，同时能在推荐信中突出我的数学成绩。”

预留充足时间

“有的老师很注重自己的工作时间安排，所以请老师写推荐信务必要尽早提出请求。”齐琦目前就读于美国华盛顿大学经济学专业，高中时她曾作为交换生出囯学习，在申请大学时她联系了之前交换学校的微积分老师做推荐人。“我在暑假就开始与老师沟通写推荐信的事，算是‘先下手为强’。据我所知，有的学生比我晚了半个月联系这位老师，就没有得到推荐机会。”在齐琦看来，不少外国老师严格划分工作时间与假期，学生要打出提前量，给推荐人也给自己留出充足时间。

这中间还有一段插曲。结束交换回国后，齐琦的当地邮箱已经被注销，她费了很大一番周折才重新与微积分老师取得联系，因此对“预留充足时间”体会更深。

“联系推荐人一定要提前，不要临时抱佛脚，这样才能增加对方愿意推荐的概率。同时，学生如果打算请本专业课程教授作为推荐人，不仅要了解教授写推荐信的风格，还要在这门课上拿到理想分数。要积极与教授围绕专业交流互动，让教授在交往过程中充分了解学生的专业能力和潜质、学习热情与能力。总之日常积累是最重要的。”李开会说。

齐琦在高中时也通过参加校外科研活动来丰富履历，并以此获得了科研项目老师的推荐信。“当时校内的科研活动并不多，但不少网站、教育机构会提供相关科研项目机会。我找到了感兴趣的科研主题，在跟随老师高效完成这一段科研内容后，他主动提出要为我写推荐信，帮助我展示自身学术实力。”

此外，学生还要格外注意学校申请的截止时间，刘卓妍在申请时，就因一封推荐信完成时间晚而没有赶上提前申请（Early Decision）。“许多学校都有提前申请，与常规申请相比，提前申请的录取率更高，因此准备推荐信越早越好，至少在截止时间1—2个月前与推荐人商量好比较稳妥。”

掌握沟通技巧

“我的其中一位推荐人是高中校长。不少学生一听到请校长做推荐人，还没行动便开始摇头，其实没有那么难。想要成功邀请理想的推荐人，要主动、积极，当然，也得有点勇气。”高中阶段，齐琦曾参与过一项校内实践活动，写了一份校内超市的经营企划书，并由此获得了与校长沟通交流的机会。在那次活动里，齐琦充分展示了自己的能力，也给校长留下了深刻的印象。因此，当齐琦提出写推荐信的请求后，校长欣然应允。“一封推荐信，其实也是在考验学生多年积累，平日里的学习成绩、活动表现，由此获得的奖励与认可都很重要，或许其中某一项就会在申请中帮助自己赢得加分。”

同时，学生若是通过邮件和推荐人联系，一定要注意措辞。刘卓妍对此挺有心得，她说：“邮件开头可以适当与老师礼貌寒暄，然后再说明来由。当询问老师需要多长时间完成推荐信时，若对方所需时间超出预期，一定要说明情况，千万不要觉得不好意思。在确定时间后，可以中途再通过邮件予以提醒，以免对方百忙之中忘记。”

“在落实推荐人后，仍要与其保持密切联系。”李开会提醒说，“学生要关注推荐人是否需要补充材料，比如有的推荐人需要学生的成绩单、简历，等等，便于更加详细、全面地了解申请人，从而写出内容详实、具有说服力的推荐信，而非笼统泛泛的内容。”临近截止时间时，申请人要主动通过学校网申系统查看推荐信提交状态，如果推荐人还未提交推荐信，学生务必要及时与推荐人沟通，确保申请材料齐全，从而顺利进入申请的下一阶段。

(责编：郝孟佳、李依环)