人民网北京6月20日电 （记者李依环）18日，北京航空航天大学举行2022年学生毕业典礼暨学位授予仪式。据悉，本次典礼采用线上线下相结合、多会场同步直播的方式进行，也是该校首次本研一体举行毕业典礼。

中国工程院院士、北京航空航天大学校长徐惠彬寄语全体毕业生，希望同学们理想高远，始终心怀“国之大者”；敢为人先，锐意创新勇担使命；修身立德，严于律己向上向善。

“在今后的岁月里，希望大家能够带着老师和同学们最美好的祝福，奋力奔跑，勇敢追梦，在最好的时代成就最精彩的人生。”徐惠彬说。

徐惠彬在北航2022年学生毕业典礼暨学位授予仪式上发表讲话。校方供图

以下是徐惠彬校长的讲话全文（节选）——

今天，我们在这里隆重举行北京航空航天大学2022年毕业典礼暨学位授予仪式。我代表赵长禄书记和全体师生员工，向圆满完成学业的3603名本科毕业生、1857名硕士毕业生、460名博士毕业生表示热烈祝贺，同时向辛勤培育、关心支持你们的师长致以衷心的感谢和崇高的敬意！

这几年，国家发展极不平凡。新中国成立70周年，我们走在光荣与梦想的复兴路上。建党百年，我们感悟初心使命历久弥坚。2022北京冬奥会、冬残奥会成功举办，简约、安全、精彩，赢得全球点赞。抗击新冠肺炎疫情，彰显“人民至上、生命至上”的价值追求。“十四五”规划新格局，经济社会发展进入新阶段，中国道路的制度优势持续充分显现。

这几年，空天领域日新月异。“祝融”探火、“羲和”逐日、 “天和”遨游星辰，中国人在逐梦太空的征途上一步一个脚印。北斗系统全球组网，中国自主知识产权的全球卫星导航系统宣告建成。首架交付的C919首飞试验圆满成功，国产大飞机产业链蓄势待发。航空航天领域众多国之重器，支撑着国家更高水平科技自立自强，这其中也凝结着很多北航元素和北航贡献。

这几年，学校事业稳步发展。入选“双一流”建设高校，瞄准中国特色世界一流大学目标，阔步迈向新高度。实施新时代人才培养领航行动计划，着力构建高质量人才培养体系。科研课堂、社会课堂、专属导师工作，成功试点、全面推进。学科建设和科研创新捷报频传，8个学科入选“双一流”建设学科，近三年喜获20项国家科技奖励，体现了服务国家重大需求的硬核实力。

这几年，同学们蝶变成长。国庆七十周年“关键抉择”游行方阵，你们高喊“祖国万岁”，抒发炽热厚重的爱国情怀。建党百年庆祝大会，你们誓言“请党放心、强国有我”，发出“后浪”奔涌的时代潮音。北京冬奥会、冬残奥会，你们用奉献和微笑向世界展现出靓丽的中国名片。在投身一次次的重大任务中，你们经受考验，砥砺初心使命，展现了一往无前的青春力量。

同学们，当今世界正经历百年未有之大变局，我国正处于实现中华民族伟大复兴的关键时期。时代造就青年，盛世成就青年。今年也是北航建校70周年，学校始终坚持在开拓进取中创业兴学，在踔厉奋发中逐梦一流，做出了不负祖国、不负人民的时代贡献。希望你们也能够传承红色基因，践行使命担当，在青春的赛道上跑出当代青年的最好成绩！

同学们，你们马上就要踏上新的人生征程，作为你们的校长、老师和朋友，我想给大家再提三点希望。

一是要理想高远，始终心怀“国之大者”。我校首届毕业生、神舟飞船首任总设计师戚发轫院士，从小就立志要“使中国强大起来不再受欺负”。从第一发导弹、第一枚运载火箭、第一颗人造卫星，再到神舟飞船，他以服务国家为最高追求，把毕生心血都献给了党的事业，献给了中国航天。希望你们树立远大理想，践行空天报国精神，把个人的小我融入祖国的大我，立大志、明大德、成大才、担大任, 努力成为堪当民族复兴重任的时代新人。

二是要敢为人先，锐意创新勇担使命。创新是一个国家、一个民族发展进步的不竭动力。北航七十年的发展史，就是一部砥砺创新的奋进史。从建校初期新中国第一架轻型旅客机“北京一号”、亚洲第一枚探空火箭“北京二号”、新中国第一架无人驾驶飞机“北京五号”，到近16年获得15项国家级科技奖励一等奖，敢为人先、锐意创新已经成为北航人的鲜明特质。希望你们在今后的学习和工作中，自觉自信肩负起时代赋予的重任，坚持“四个面向”，勇闯创新“无人区”，为实现高水平科技自立自强做出贡献。

三是要修身立德，严于律己向上向善。“才者，德之资也；德者，才之帅也。”品德是为人之本，做人做事第一位的是崇德修身，前几天，我们痛别敬爱的钱士湘先生。他在做事上，有培育英才的“大德”，参与创建高等工程学院，形成了拔尖创新人才培养的重要范式。他在做人上，有济困解难的“私德”，自己生活朴素节俭，却慷慨捐资600余万元，奖励近400名学生。希望你们不断修身立德，打牢道德根基，既要立志报效祖国、服务人民，又要做好小事、管好小节，让自己的人生道路走得更正、走得更远。

最后，请大家记住，北航永远是你们温暖的家！在今后的岁月里，希望大家能够带着老师和同学们最美好的祝福，奋力奔跑，勇敢追梦，在最好的时代成就最精彩的人生。

(责编：李依环、熊旭)