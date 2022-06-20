人民网北京6月20日电 （记者李依环）18日，“百年百城·民族品牌”高峰论坛暨中国新闻史学会博物馆与史志传播专业委员会2022年年会线上召开。本次高峰论坛由北京工商大学联合中国新闻史学会博物馆与史志传播专业委员会共同主办，来自全国各地的多位专家学者、高校学生及业界代表发表主题演讲。

“本次高峰会议从城市政治文化发展史、经济变迁史、品牌演进史、广告社会史等角度探讨‘百年未有之大变局’背景下打造大国品牌、传承大国精神等命题，意义和价值重大。”北京工商大学党委书记黄先开在致辞中指出，北工商今后将进一步加强与社会、学术与业界之间的交流合作，为北京全球数字经济标杆城市建设和北京国际消费中心城市建设贡献力量。

中国新闻史学会博物馆与史志传播专业委员会会长、中国传媒大学教授黄升民谈到，民族品牌不仅是中国经济和社会持续发展的关键所在，也是记录中国百年进程，百座城市历史发展的重要视角。民族品牌在未来将有广阔的发展前景，围绕品牌所进行的相关研究，将为民族品牌的发展提供有力支持，希望通过本次会议，能够为民族品牌的学术研究、学术发展，做出积极贡献。

据悉，本次高峰论坛共收到来自中国人民大学、中国传媒大学、北京大学、中国国家博物馆、故宫博物院、首都博物馆等77所高校、媒体、博物馆和企业投稿的124篇学术论文。会议设有一个主论坛，四个分论坛，围绕“品牌未来·前沿视野、品牌传播与城市文化、博物馆与品牌数字融合、城市消费与品牌形象、品牌建构与地方特色”等主题研讨。

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