本报记者 李 硕 郑 轶

犹如一道闪电划过冰面，一个刀尖的优势，武大靖率先冲过终点。“我们做到了！”他和队友们激动地拥抱在一起，庆祝来之不易的胜利。五星红旗高高飘扬，全场共享荣耀时刻。

这一幕，令人热血沸腾。在北京2022年冬奥会短道速滑混合团体接力比赛中，由武大靖、任子威、范可新、曲春雨和张雨婷组成的中国队勇夺冠军，为中国体育代表团取得“开门红”。这5名选手还有一个共同的身份——北京体育大学研究生冠军班学生。

2019年6月18日，习近平总书记给北京体育大学2016级研究生冠军班全体学生回信指出：“新时代的中国，更需要使命在肩、奋斗有我的精神。希望你们继续带头拼、加油干，为建设体育强国多作贡献，为社会传递更多正能量。”

习近平总书记的殷殷嘱托，为冠军班学生注入澎湃的力量。从体育赛场到人生赛场，他们以顽强拼搏、追求卓越的姿态砥砺前行，谱写出一曲奋斗者的青春之歌。

顽强拼搏，铺就冠军之路

北京体育大学培养出了一批批优秀体育人才，在国际赛场屡创佳绩。这当中，2003年创设的研究生冠军班最引人注目。

乒乓球“大满贯”得主张怡宁、中国女排奥运冠军成员周苏红、奥运体操“五金”获得者邹凯……19年来，冠军班已招收400多名冠军运动员和教练员。他们在这里汲取知识、锤炼能力、彼此激励，为体育事业奉献光和热。

范可新和武大靖同一年入选国家队，又前后脚进入冠军班学习。征战3届冬奥会，他们携手迈过一道道难关，洁白的冰面留下了无数汗与泪。武大靖的脚，因常年穿着冰刀鞋训练而严重变形；范可新的腰，比赛时缠满肌贴。

北京冬奥周期，对他们来说尤为艰难。年龄的增长、伤病的反复、状态的起伏，如同一座座大山横亘在前。“即使咬牙坚持，也要把事情做好！”武大靖坦言，在日复一日的高强度训练中，他们心里始终燃着一团火，一定要在家门口让国旗升起来。

为国争光的坚定信念激励着他们不断挑战极限、勇往直前。北京冬奥会短道速滑男子1000米决赛，武大靖因重赛体能下降选择为队友护航，那个“你先走”的动作让人热泪盈眶；女子3000米接力决赛，最后一棒的范可新创造奇迹，反超对手夺得铜牌，赛后她俯下身子，在冰面上深情一吻……新时代青年的责任感和使命感，在他们身上熠熠闪光。

“我们用行动兑现了对祖国的承诺！”谈到未来，武大靖和范可新意气风发，只要国家需要，就会继续在赛场上拼搏。

追求卓越，探索体教融合

北京体育大学创设研究生冠军班，希望通过这一多元化、个性化、贯通化的模式，探索体育人才培养新路。多年来，一届届冠军班的学生们接力奋斗，交出了一份份硕果累累的答卷。

竞走运动员刘虹在里约奥运会摘金后，来到冠军班深造。当看到我国竞走项目在奥运备战中面临严峻挑战，她生完女儿6个月后，毅然回归训练场。重新恢复训练、减体重、提高体能……复出仅一年，这位“妈妈运动员”就在2019年多哈田径世锦赛夺冠。

“在冠军班学习期间，我了解到很多先进的理论知识和训练方法，为我的复出奠定了基础。”征战东京奥运会，第四次站上奥运赛场的刘虹拼下一枚宝贵铜牌，践行着“心中有理想，脚下有力量”的信念。

2018级冠军班学生、铅球运动员巩立姣备战东京奥运会时，遇到不少困难挑战，她坚定地告诉自己：“使命因艰巨而光荣，人生因奋斗而精彩。”

东京奥运会上，当巩立姣终于站上冠军领奖台，多年的磨砺与坚守化作梦想成真的喜悦。成绩之外，她更想用自己的热情，把铅球这个项目带火。

勇于担当、敢于突破，一届届冠军班学生在深造中愈加理解体育的内涵，以更广阔的视野审视体育，拼搏进取，成为当代青少年的表率。“冠军班是一个能征善战、作风优良、学习刻苦、品学兼优的集体。”北京体育大学党委书记曹卫东表示，冠军班不仅为体教融合提供生动案例，更勾勒出中国体育人在新时代的奋斗群像。

回报社会，彰显使命担当

前不久，在黑龙江省哈尔滨市成高子镇的核酸检测点，有一位防护服上写着“大象”的志愿者。“请大家扫码，保持安全距离。”从早到晚，他忙个不停。后来人们才知道，这个“大白”就是任子威。

大赛前不忘补交作业，北京冬奥会连夺两金，脱下战袍就参与防疫——作为2021级冠军班在读生，任子威在不同的“赛场”始终冲锋在前。“我只是尽了自己的一份绵薄之力。”他还主动捐赠一批防疫物资，与家乡人民共克时艰。

面对疫情，冠军班学生迅速行动起来。无论是投身“防疫情、保备战”的训练比赛，还是用专业知识普及居家科学健身，抑或参与公益活动，他们都在用实际行动为人们的生活增添信心。

在湖北省潜江市浩口镇才河村，摔跤世界杯冠军许晴带领全家当上了基层志愿者。发传单、采购物资、排查流动人员、统计体温……每天进村入户，工作排得满满当当，但许晴不觉得辛苦。“我是从北体大成长起来的学生运动员，越是特殊时期，越要尽力做点事，回报社会。”

争当奋斗不息、甘于奉献的新时代追梦人，不断为社会传递正能量，早已化作冠军班学生的行动自觉。体操冠军杨伊琳、跆拳道冠军陈中，多次赴定点扶贫县推广全民健身；游泳冠军汪顺、羽毛球冠军黄东萍，积极参与青少年公益教育……

带着荣誉走进冠军班，怀揣责任迈向新天地。牢记使命，不负韶华，冠军班用青春书写的精彩篇章，仍在继续。

《 人民日报 》（ 2022年06月20日 17 版）

(责编：孙竞、郝孟佳)