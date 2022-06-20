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2022高校中外合作办学宣介展在线举办

2022年06月20日15:45 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京6月20日电 （记者郝孟佳）近日，由中国教育国际交流协会主办的“2022高校中外合作办学宣介展”成功在线举办。参加宣介展的近百个中外合作办学机构和项目来自北京、陕西等20多个省份和直辖市，涉及的外方合作院校位于德国、新西兰等17个国家和地区，累计参与招生直播活动的人数近80万。

本次宣介展内容丰富，形式多样。中国教育国际交流协会会长刘利民出席开幕式并致辞，中国教育国际交流协会秘书长王永利、副秘书长安延在开幕式与多位教育专家、学者共话中外合作办学发展新趋势，为做好中外合作办学质量保障工作提出宝贵建议。

宣介展采用线上形式，通过网页展示、在线直播、咨询互动等平台，汇集智慧力量和创新要素，“云端”服务广大学子和参展院校。为加强学生和家长对中外合作办学的了解，宣介展还组织多场专题讲座，指导学生结合实际情况选择合适的中外合作办学机构和项目。

据悉，宣介展院校直播回放、网页展示等内容将保留在“中国高校合作办学招生服务平台”至2022年底，供学生和家长获取权威、专业升学指导。

(责编：郝孟佳、熊旭)

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