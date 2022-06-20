人民网北京6月20日电 （记者何淼）以“增强职业教育适应性 服务技能型社会建设”为主题的第三届西部职业教育论坛日前在重庆市举行。

图为第三届西部职业教育论坛开幕式现场。 李定明 摄

教育部职业教育与成人教育司副司长谢俐在论坛开幕式上表示，做好职业教育要促进教学成果转换，促进职业技能大赛成果的转换，促进行业企业先进标准的转换。

教育部职业教育发展中心主任王扬南提出要提高职业教育教科研工作质量、推进职业教育教科研机制改革、健全各教科研平台的协同创新工作机制三点建议，他希望职业教育教科研系统勠力同心，增强职业教育适应性，推进技能型社会建设，推动职业教育高质量发展。

重庆市教委副主任刘林芽指出，本次西部职业教育论坛既是推动西部职业教育协同创新发展的明智之举，也是提升西部职业教育社会影响力的有力举措。对此他提出注重服务、注重质量、注重协同三点建议。

据介绍，本次论坛由重庆市教育科学研究院、四川省教育科学研究院、陕西省教育科学研究院联合主办，重庆市中华职业教育社、重庆市职业教育学会协办。论坛对于健立健全省际职业教育教科研合作共赢新格局，深化职业教育重点领域和关键环节改革、提高职业教育适应性，促进西部地区职业教育高质量发展具体重要意义。

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