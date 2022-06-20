记者李依环

2022年全国多地高考落幕，高考志愿如何填报？怎样选择合适的专业、心仪的大学？高校招生政策有哪些变化？学校的录取原则有何特别之处？奖助学金要如何申请？人民网特别推出“2022年高校招生”系列报道，让考生和家长全面、深入了解各大高校的人才培养理念、办学特色以及校园文化生活。

南开大学是教育部直属重点综合性大学，也是“双一流”A类建设高校。学校成立于1919年，由严修、张伯苓秉承教育救国理念创办，被誉为“学府北辰”。1938年与北京大学、清华大学合组西南联合大学，新中国成立后成为文理并重的全国重点大学。南开大学以“知中国，服务中国”为宗旨，以杰出校友周恩来为楷模，作育英才，繁荣学术，强国兴邦，传承文明。

人民网：2022年学校在招生专业方面有无增减？

南开大学：学校2022年新增“数字经济”专业，也是全国首批获批这个专业的高校，入学后在新生中二次选拔产生。

数字经济专业的设立，顺应全球经济数字化转型，以及社会对具有深厚数字、经济和管理素养的复合型人才的“井喷”式需求。专业依托南开大学强势的经济学科建设，旨在培养具备扎实的经济学理论功底和数理基础、具有经世济民的职业素养、拥有开阔的全球化视野、深刻理解中国国情并通晓数字经贸规则的复合型人才。

人民网：招生政策上有什么新的变化和亮点？

南开大学：在招生政策方面，南开大学2022年本科招生亮点可以用五个最大来概括，分别是最大程度优化招生专业，最大程度满足考生志愿，最大程度提供求学南开机会，最大程度助力考生多元发展，最大程度实现培养效果。

在本科阶段，学校打造课程学习和科研训练相结合的教学、科研培养体系，推出本科生开放实验自主计划、百项工程、创新创业训练计划等多项为本科生量身定制的培养方案，在夯实基础、满足兴趣的基础上，最大程度实现培养效果落地，发展学生自我学习与创造力。

人民网：请您向考生介绍一下学校的优势、特色专业。

南开大学：南开大学是一所综合性、研究型的大学，学校目前现有专业学院27个，是一个学科丰富、实力强劲的学校。学校有国家级一流本科专业建设点42个，“双一流”建设学科5个，拔尖计划2.0入选专业8个，强基计划入选专业7个等。

除数、理、化、生、文、史、哲、经等基础学科为传统优势专业外，金融、统计、人工智能、网络安全、医学等专业也是南开的特色专业。

人民网：学校在人才培养方面有何特点？

南开大学：学校利用综合性大学学科丰富的优势，推行“8+4+X”入校“零门槛”的二次选拔机制，打造特色多元的人才培养体系。“8+4+X”二次选拔班级面向新生“零门槛”开放，一入校即选拔，提供近1000个名额，选拔比例近25%。

一是“8”个伯苓班（南开大学基础学科人才培养平台）。“伯苓班”是南开大学实施教育部“基础学科拔尖学生培养试验计划”（简称“珠峰计划”）的具体培养单位，设立了数学、物理、化学、生物、经济、历史、文学、哲学等8个班。该班坚持“严入口、小规模、高水平”的原则，单独建班招生，培养具有国际一流水平的基础学科领域拔尖创新人才，是南开大学本科生培养的标杆平台。

二是“4”个定制双学位班（南开大学多元复合型人才培养平台），包括经管法班、 PPE实验班（PPE即哲学-政治学-经济学）、FAS项目班（非通用语言专业与人文社科专业复合型国际化人才培养项目）、信息安全-法学双学位试点班等。

三是“X”个新工科、新文科人才培养平台。新工科人才培养平台包括计算机科学卓越班、人工智能特色班、新一代智能软件特色班等。新文科人才培养平台包括金融国际学术精英特色班、国际会计特色班等。

人民网：请您介绍一下学校的转专业政策、奖助学金政策。

南开大学：南开大学提供宽松的转专业政策，实行“转出零门槛，转入有考核”制度，符合教育部与学校关于转专业的要求的学生均可申请。时间一般在大一和大二结束的时候，学生可以根据自己的兴趣来选择自己想要转入的专业，参加考核。考核通过就可以转入。

南开大学面向本科生设立的各类奖学金、助学金30余项，每学年发放总额超2000万元，覆盖学生近6000人次，约占全体本科生的1/3。

(责编：李依环、熊旭)