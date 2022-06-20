原标题：“追豹女孩”：在世界屋脊绽放青春光芒

今年是我在青藏高原的第三个年头了。三年来，从青海玉树三江源，到海西祁连山，再到西藏那曲，我一直都在“追豹”的路上。

雪豹是青藏高原的保护旗舰种。社区监测、生计发展、人兽冲突、垃圾管理……这里的每项工作都和雪豹息息相关。在三江源自然保护区，我们组织当地牧民作为监测员参与布设和维护红外相机，我们负责回收及整理、分析、反馈收集到的数据。通过一台台红外相机，我们能清晰捕捉该地区雪豹和其他野生动物的踪影，了解它们的活动节律、分布信息和行为习惯。

在世界屋脊研究野生动物，免不了直面挑战。雪豹喜欢陡峭的石壁和山崖，因此安放红外相机必须克服恐高心理。2021年10月，在云塔村爬山布设红外相机时，我为了紧跟队伍，没来得及观察周围环境。当穿过灌木到达监测位点时，才发现自己站在山脊线上，背后就是几十米高的断崖，立马吓得眩晕蹲下。检查并重新安装好红外相机后，我们又爬完两座山才完成了一天的工作。这一趟，我们创造了为追逐雪豹一天内翻越3座山的纪录。

在祁连山无人区，相机布设在没有路的山沟里，车只能开到沟口。我从下午3点顺着河往沟里走，走到最深处相机位点时，已经傍晚7点左右了。此时气温明显下降，体力耗尽的我只能在求生本能的驱使下加快脚步，终于在晚上8点半回到了车里。这一天下来，我大概走了15公里的山路。2021年11月，我在青藏高原腹地的格拉丹东雪山开展野生动物调查，当晚在姜古迪如冰川下海拔5350米的牧户家借宿。下半夜，我的心率突然下降到65左右，由于高原反应喘不上气，同行人紧急找来氧气，才化险为夷。

这条路虽然艰苦，但也留下很多感动瞬间。每次回收红外相机数据，当地牧民监测员都会紧盯我的电脑屏幕。当看到雪豹时，他们会激动地大叫“sa”（雪豹的藏文名），然后拿出手机对着屏幕拍个不停。2019年玉树遭遇雪灾时，监测员白玛把受灾的野生动物背到家中处理救助、悉心照料，并放归野外。三江源的牧民们对动物的热诚是我们开展保护的有利条件，也是三江源生态系统原真性和完整性得以保存的基础。

近年来，山水自然保护中心已有30多位青年研究者在青藏高原留下了足迹。在嘉塘草原，我们开始了草场监测及恢复，发动社区阿姐制作手工艺品；在巴塘草原，我们让水獭成为玉树结古镇的明星物种；在昂赛峡谷，我们开展的自然体验活动让这里成了远近闻名的“大猫谷”；在索加草原，我们协助安装防熊门窗缓解当地人熊冲突……相信随着三江源国家公园的成立，越来越多的公众会关注这片神奇的土地，也会有更多志同道合的年轻人加入生物多样性保护的阵营中来。

讲述人：山水自然保护中心雪豹监测项目协调员 姜楠

记者 王美莹、周梦爽、王斯敏 通讯员 杜克成

(责编：郝孟佳、孙竞)