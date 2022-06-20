原标题：“植物猎人”：跑赢时间拯救濒危植物

我的工作，是收集保存野生植物种质资源，从而实现永久存续和可持续利用，算是新时代的“植物猎人”。当前，植物科学研究越来越依赖于计算机和设备精良的实验室，但搜寻种质资源，必须回到丛林和荒原中，手脚并用、眼观六路。在野外，长途跋涉、风餐露宿是家常便饭，有时候不得不深入到虫蛇和旱蚂蟥密集的沟谷。

我曾三次造访中国最后通公路的县——西藏墨脱县。2010年，大学毕业的我第一次前往墨脱，由于当时交通不便，我从米林县派镇跟着回乡过年的老乡，徒步4天翻过喜马拉雅山，穿过温带和亚热带丛林，举着一手臂被旱蚂蟥叮咬的血痕抵达墨脱县城。那时墨脱只有两条街，却让我第一次见识到了极为丰富的植被多样性：从高海拔的高山苔原、灌丛、草甸，到中海拔的针阔混交林，再到郁郁葱葱的亚热带阔叶林。这些自然之美，坚定了我研究植物的信念。当我7年后再次来到墨脱时，这里的条件已经随着波墨公路的全线贯通而大幅改善，发展成了拥有近十条街的热闹县城。唯一不变的，是这里奇特的自然风光和丰富的物种。

近30年来，世界各国都越来越重视植物种质资源收集保存。我国2007年建成了“西南野生生物种质资源库”，目前保存了超过1万种中国本土野生植物的种子和8000多种植物的DNA材料。我所工作的辰山种质资源库和辰山植物标本馆于2017年加入了以西南种质资源库为主体的“国家重要野生植物种质资源库”，成为我国30个国家生物种质与实验材料资源库之一。我们的目标是尽可能收集保存我国特别是华东的野生植物种质资源，同时服务社会。

截至2021年底，我们已经收集保藏了2000多份植物种子，超过4000万粒饱满种子，以及涵盖近1万个物种的6万多份DNA材料。部分珍稀濒危植物的种子，比如全世界仅存一棵野生植株的普陀鹅耳枥，以及伯乐树、南方红豆杉等已在辰山迁地保育，形成了可延续种群。同时，我们每年为近60个单位和科研课题组提供种质资源，基于对这些植物材料的研究，每年能产出40篇以上的研究论文和专著，为我国植物保护提供了坚实的理论基础。

从一名植物爱好者成长为野生植物种质资源的采集和守护者，我感到很骄傲。随着新的《国家重点保护野生植物名录》颁布，以及中国国家公园和国家植物园体系建设全面展开，我国野生濒危植物面临的生存危机比过去有所缓解，但仍迫切需要保护，这要求我们努力和时间赛跑，呵护这些珍贵而脆弱的生命。

讲述人：国家重要野生植物种质资源库辰山中心负责人、上海辰山植物标本馆馆员 钟鑫

记者 王美莹、周梦爽、王斯敏 通讯员 杜克成

(责编：郝孟佳、孙竞)