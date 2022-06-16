人民网北京6月16日电 （记者孙竞）据教育部官网消息，教育部办公厅、财政部办公厅近日联合印发《关于做好2022年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划实施工作的通知》，全国计划招聘特岗教师67000名。

《通知》明确，2022年，中央“特岗计划”仍面向中西部省份实施，重点向原“三区三州”、国家乡村振兴重点帮扶县、少数民族地区等地区倾斜；重点为乡村学校补充特岗教师，持续优化教师队伍结构，进一步加强思想政治、体音美、外语、科学、劳动、心理健康、信息技术、特殊教育等紧缺薄弱学科教师的补充。

《通知》要求，各地要统筹抓好疫情防控和招聘工作，及时广泛发布招聘信息，一次性招考未完成计划的省份，可以按规定依次递补录用或者调剂计划组织二次招考。边远艰苦地区和急需紧缺专业的特岗教师招聘，可以结合实际情况适当降低开考比例、或不设开考比例，采取面试、直接考察的方式公开招聘，划定成绩合格线。对于特别边远艰苦、教师流失较严重的地区可向本地生源倾斜。

《通知》强调，各地要切实做好特岗教师待遇保障，确保特岗教师工资按时足额发放，按规定参加社会保险，保证三年服务期满、考核合格且愿意留任的特岗教师及时入编并落实工作岗位。要认真开展特岗教师培训工作，加强岗前培训。要扎实做好特岗教师信息管理，按时进行数据补充和更新。

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