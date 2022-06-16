翟美卿

近期，首届全民阅读大会在京举办。习近平总书记向大会发来贺信，希望全社会都参与到阅读中来，形成爱读书、读好书、善读书的浓厚氛围。近年来，以习近平同志为核心的党中央对推动全民阅读、建设“书香中国”高度重视并作出系统部署。2012年，党的十八大报告历史性地写入“开展全民阅读活动”，《政府工作报告》连续9年出台促进“全民阅读”的政策措施，国家“十四五”规划和2035年远景目标纲要提出，“深入推进全民阅读，建设‘书香中国’”。

书香致远，厚重深邃。建设“书香中国”是宏大愿景，需要全民参与，久久为功。乡村相对于城市而言，公共文化服务较为薄弱，是推进全民阅读的“短板”。数据显示，乡村与城市各年龄段人口，尤其是少年儿童在阅读率方面存在明显差距。因此，促进乡村阅读，特别是提升乡村少年儿童阅读率是建设“书香中国”的重中之重。

助力乡村阅读既要充分发挥政府在公共文化服务中的主导作用，又要充分调动民间公益组织的积极性，两者形成攻坚克难的合力。近年来，全国各地把建设“农家书屋”作为一项重要公共文化惠民工程，共建成了约60万家，基本做到建制村全覆盖，累计配送图书超过12亿册。与此同时，一些社会公益组织主动参与到助力乡村阅读中来。比如，香港教育家梁伟明发起的“阅读·梦飞翔文化关怀计划”，在内地农村地区中小学建设数百家“阅读梦飞翔校园书屋”。经过各方携手努力，乡村阅读设施进一步增加，阅读资源持续增长，阅读氛围日益浓厚，阅读习惯逐渐养成。

助力乡村阅读要顺应数字化发展潮流，乘势而上。随着移动互联网的发展和移动终端的普及，以手机阅读代表的数字化阅读在广大农村地区迅速兴起，除了传统的文字图片等之外，短视频、有声书等新型阅读方兴未艾。这就要求我们要在充分了解并满足乡村阅读发展趋势和特点的基础上，利用现代科技手段促进新时代乡村阅读发展。我们要进一步完善农村网络基础设施，提速降费，夯实农村数字化阅读的硬件基础。我们要进一步开发适合乡村阅读的数字化资源，建设乡村阅读数字网络公共服务平台、数字农家书屋、智慧家庭书架等。

助力乡村阅读要做好规范和引导，做到开卷有益。古人说：“书犹药也，善读之可以医愚。”然而，不善读造成的危害是显而易见的，无论是传统纸质书籍的阅读还是当今数字化阅读都是如此。正所谓“糟糕的书是智力的毒药”。这就要对乡村阅读作出必要的规范和引导。“规范”就是对其依法治理，确保传统纸质出版物和新兴的数字出版物内容和质量、刊播的各类媒体平台的运行等符合国家法律规范。比如，近些年国家有关部门联合开展的“净网行动”，为乡村数字阅读提供了清朗的网络空间。“引导”就是通过各种方式鼓励乡村阅读和提高农村居民的阅读汲取能力。比如，全国各地开展了诸如“乡村阅读之星”“新时代乡村阅读榜样”“乡村阅读季光荣榜”等评选活动，在农村地区激发起阅读热情。再比如，一些教育公益机构开展乡村教师阅读培训，积极为乡村教师赋能，让他们能够更好引导、指导乡村孩子阅读，使他们在快乐阅读中汲取知识、智慧和力量。

阅读是人类获取知识、启智增慧、培养道德的重要途径，可以让人得到思想启发，树立崇高理想，涵养浩然之气。我们相信，乡村阅读不仅是美丽乡村最动人的风景，而且是新时代乡村振兴的澎湃精神动力。

（作者为全国政协委员、中华全国妇女联合会常务委员）

(责编：郝孟佳、何淼)