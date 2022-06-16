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中国驻英使馆在线举办防电信诈骗讲座（留学服务站）

2022年06月16日08:13 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报电  （记者周姝芸）日前，中国驻英国大使馆通过视频会议方式举办在英中国留学生电信诈骗预防讲座，邀请使馆相关工作人员，为在英中国留学生提供防范电信诈骗安全知识。

　　讲座上，中国驻英国大使馆警务联络官副官陈小平结合多年工作经历，从电信诈骗法律定义、典型案例、防范技巧、求助咨询途径等4个方面讲解了在英电信诈骗情况。陈小平列举了常见的电信诈骗套路，包括不法分子假冒中国大使馆、国内公检法、物流公司、电信业务等工作人员，虚构故事，欺骗中国留学生配合调查，然后索要费用。

　　陈小平提醒，接到陌生电话要先通过官方渠道确认对方身份，收到未知邮件的链接不要点进，以防泄露个人信息。陈小平强调，驻英使馆不会通过电话通知中国留学生有案件需要处理，也不会在电话里禁止学生与外界联络，更不会要求向个人账户转账。在英学子如果遭遇电信诈骗，可以向英国警方或者国内公安机关报案，也可以拨打领事保护电话，相关联系方式在中国驻英国大使馆的官网上可以找到。

(责编：郝孟佳、李依环)

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