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阅读让我不再迷茫（阅读时光）

任臻逸文/图
2022年06月16日08:13 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　图为韩国延世大学中央图书馆。

　　我的爸爸是大学老师，因此我小时候常去大学的图书馆看书、学习，并喜欢上了那里的氛围。3年前的盛夏，我来到韩国延世大学攻读心理学。由于性格偏内向、喜欢安静，我常与书相伴，大学里的图书馆也是平日最佳去处。

　　延世大学的中央图书馆气派、宏大，外观方正对称，整体简约，巨大的玻璃窗户在阳光下熠熠生辉，现代、前卫的风格在校园一众建筑里脱颖而出。进入图书馆正门，大厅敞亮，有一条长廊通向学术情报院。在学术情报院里，延世大学的学生可以查阅最新文献资料，也可以安静学习。长廊的两侧是“功勋墙”，记录了为延世大学做过贡献的每一位校友。走在长廊里观看前辈们的名字牌，让人感受到学校的历史沉淀。

　　图书馆藏书丰富，平时课业繁忙，我便常去，大多数时间都在学习，偶尔也静下心来读书。在我看来阅读非常重要，在书中能汲取先贤的思想精华，获得智慧；也能进一步探索自我，明确人生方向。

　　在延世大学图书馆里，我收获了带给我启发的专业书籍。在上大学前，我对未来学什么专业很是迷茫。其实，我从小就想学医，做白衣天使救死扶伤。奈何我的理科成绩不突出，与医学注定无缘，这让我很沮丧，失去了未来方向。读大学前，我听从了爸爸的建议，申请了心理学专业，但我没有强烈的喜欢，直到有一天在延世大学的图书馆里，我看到了《自卑与超越》这本书，作者是奥地利心理学家阿尔弗雷德·阿德勒，他是心理学领域个体心理学派的创始人。这本书改变了我的想法，让我感受到了心理学的魅力。

　　事实上，我在高中就读过这本书，只是像看故事一样，随便翻了翻。机缘巧合，这次在延世图书馆我又遇到了它。重新读这本书，我有很多新的发现。以前觉得书里有许多浅显的大道理，但现在结合我在专业课上学的知识，我发现在心理学尚未发展成熟的百年前，能总结出这些看似简单的道理并非易事。随着我的专业系统学习深入以及生活阅历的增加，逐渐理解了以前在书中一知半解的知识。这些知识也在潜移默化影响着我，甚至应用在我的生活中。读完这本书，我对心理学的兴趣在慢慢增加，也找到了新的目标不再迷茫——像阿德勒一样做一名心理学研究者。现在心理学学科已经有了很大发展，但仍然有许多待发现、待研究的问题。希望将来我能研究出新的成果，帮助治疗病人，这和我想要做医生，帮助病人战胜疾苦的初衷是一致的。

　　通过阅读，我也发现了钦佩的人物。上中学时，历史是我喜欢的学科，尤其是中国史，因此在大学期间，我选了东亚历史学作为第二专业。让我意想不到的是，大学是以研究的方式学习中国历史、东亚历史，需要我花很多课外功夫到图书馆阅读历史类书籍。

　　在读了陈寿的《三国志》之后，曹丕成了我最喜欢的三国人物。他是个立体丰满的人，在文学上的建树也值得关注。《典论·论文》里的“盖文章，经国之大业，不朽之盛事”脍炙人口，也是我写作时常用来勉励自己的话。

　　在延世大学图书馆读书的日子，我不仅找到了未来的目标，也对历史人物有了新的认识，这正是阅读的魅力，总会有不期而遇的启迪和欣喜。我期待着每个在图书馆与好书相逢的时刻。

　　（作者系韩国延世大学心理学专业本科生）

(责编：郝孟佳、李依环)

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