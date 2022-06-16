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学校是我的坚实后盾（留学记）

王嘉丽文/图
2022年06月16日08:13 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　图为英国杜伦大学图书馆内景。

　　来英国前，我满怀期待，想着要尝特色美食、看名胜古迹、尽情体验异国的风土人情。如今，留学生活已经过半。在这里，我的确通过旅行收获了很多新鲜、有趣的体验，但平日的校园生活给我留下的印象更为深刻。

　　在杜伦大学，我感受到了来自异国他乡的温暖。我所在学院对国际生很重视，学期初给每位国际生安排了生活导师。导师不仅能为我们解答日常疑惑，还很乐于与大家交流谈心。

　　学院将来自不同国家的学生组成一个小组，我的小组里有来自印度、美国、泰国的留学生，在几次会面里，具备不同文化背景的同学积极地分享自己的生活经历，在彼此有趣生动的叙述中加深对其他国家文化的认识。我的导师戴维德经常带着我们小组的同学在学校附近游玩，就在这些日常的小组活动中，我与同学的关系愈加亲密。大家还建了一个聊天群，平时会在群里分享一些有趣的日常生活，这些伙伴以及生活导师都成了我的好朋友。

　　年初，身在异国的我还感受到了中国传统节日春节的温暖。除夕当天，我收到了一封来自学校的节日祝福邮件，邮件里一只红色的老虎跳跃着，伴随着一句“HAPPY NEW YEAR”，暖意弥漫我的心中。那时，宿舍贴上了红色的春联，在管理处还可以领小老虎挂饰，如果碰巧遇到宿管，他们还会来一两句亲切的新年问候。

　　留学时，丰富多彩的校园活动必不可少，这构成了我宝贵回忆的重要部分。去年万圣节时，我体验了英国的万圣节换装派对，至今印象深刻。参与派对的同学无不发挥天马行空的想象力，每个人都铆足劲去扮演角色，有扮演蜘蛛侠的、卡通动物的、还有身穿特色文化服装的……派对上，大家会找装扮有趣的人合影，纪念彼此逗趣的瞬间。在动感的音乐下，气氛被烘托到顶点，每个人脸上都洋溢着快乐的笑容。

　　我还在这次派对上认识了一位英国同学，交谈中得知他曾经在中国当过外教，更奇妙的是他工作的城市和我本科上大学的城市一样，于是我俩之间的话题瞬间被打开。那一刻，我心想，缘分真是太奇妙了！

　　平日里，完成学习自然是首要任务，我很关注学校提供的学业服务。杜伦大学有针对平时写论文的学术辅导，学生每学期可以预约3次咨询，每次时长45分钟，还可以根据自己的需求选择服务类型，包括论文框架咨询、内容咨询等。此外，学校还提供各种提升学生学术技能的免费课程，比如可以申请学术写作课程，学习论文写作的结构、批判思维等。

　　除了学业辅导服务外，学校也很注重培养学生的职业规划意识，每位同学不仅可以进行相关咨询，还可以请老师协助修改简历。学校也会发布不同专业的工作、实习信息，帮助学生明确走出学校的职业方向。

　　相比旅行中感受的新奇，学校带给我的体验是温暖的陪伴。这里是我汲取知识的场所，更是在我面对挫败、遇到难题时的坚实后盾。

　　在这里，我适应了学习节奏，掌握了知识，结识了一群来自世界各地的好朋友，度过了第一个不在家的春节，感受了西方节日的氛围……我想，这一段留学的日子定会成为我人生中值得回味的经历。

　　（作者系英国杜伦大学市场学专业硕士生）

(责编：郝孟佳、李依环)

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