原标题：哈工程：以真刀真枪的科研任务培育创新人才

近日，长征十一号运载火箭在我国黄海以“一箭五星”的方式成功发射。此次为发射船进行结构动态监测的团队，是来自哈尔滨工程大学（以下简称哈工程）船海结构物安全与舒适性团队、平均年龄只有28岁的在读大学生。

据悉，哈工程通过创新育人模式，以最新科研成果培育创新人才，让学生在学习的同时，能够深入到工程实践应用中，去接触真问题、解决大问题。

今年3月，哈工程船海结构物安全与舒适性团队接到了协助完成“一箭五星”海上火箭发射测试任务。这已经不是他们第一次助力海上发射，2年前，这个年轻的团队就圆满完成了国内首次海上发射全过程的冲击响应数据采集任务。

团队指导教师、哈工程教授庞福振介绍：“科技创新需要天马行空的想象，更需要将这些创新应用到实际问题中。高校要以具体的工程实践涵养学生的创新精神，通过真刀真枪的科研任务培养创新型人才。”

庞福振会让学生参与其正在进行的科研攻关项目，大到国家级项目，小到一个小课题，每个学生都能从鲜活的前沿科研任务中提炼学术问题，最终找到自己的兴趣所在和主攻方向。

实船测试是该团队以科研育人的重要手段。一直在实验室做理论研究，难以将科研成果与实际工程应用有效融合。通过实船测试，同学们可以将书本所学的理论与具体的工程实践融合，并在试验过程中加深对理论知识的理解，真正做到理论结合实际，提高学生的实践能力。

实船测试时会遇到各种突发情况。庞福振表示，协调试验现场的测试工作，要求学生不仅要掌握理论知识和试验测试原理，还要具备一定的协调能力和临场应变能力。即使面对巨大的工作压力，也要顶住压力按时完成测试工作，这锤炼了学生在科研工作中的耐受力与抗压能力，帮他们树立起攻坚克难的科研品质和协作包容的合作精神。

哈工程船舶与海洋工程专业作为国家学科评估A+的专业，涉及力学、材料学等多个学科领域。为培养跨学科的高层次、交叉型人才，团队从理论学习、实践能力等方面入手，全方位制定培养计划。学生在进入团队时，都被明确要把“7个1”作为自己不同阶段的努力目标，即把好1方向、干好1科研、发好1篇文、申好1专利、写好1个本、谋好1件事、带好1个队。

目前，团队中90%以上的学生都有参与国家级重要科研项目及重大创新专项等课题的经历；约一半的学生不但具备了一定的科学研究、技术创新能力，还能独立带领团队合作攻关。同学们进入工作岗位后，能迅速接手科研任务，实现学习、工作“零差距”“无缝对接”。(记者 李丽云 通 讯 员 金 声 朱 虹)

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