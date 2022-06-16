原标题：常州机电学院：面向区域需求加强专业群建设

6月13日，科技日报记者从常州机电职业技术学院（以下简称常州机电学院）了解到，目前共有15家企业与常州机电学院合作，获批了江苏产教融合型试点企业，这是常州机电学院深化产教融合带来的标志性成果。

“近年来，学校依托国家级智能制造专业群，围绕智能制造产业链、技术链、创新链和人才链，通过供需匹配、链式集聚，建立起资源、技术、项目和人才双向互动的校企合作平台与共享机制，有效助推了产教融合型企业的培育和建设。”常州机电学院校长许朝山说。

“学校围绕智能制造产业建立起调优、调高、调宽的专业群建设机制，着力打造对接智能制造产业设计、生产、管理、服务等环节的专业集群，支撑和引领区域高端装备制造业发展。”常州机电学院产教合作部相关负责人说。

智能制造技术领域的青年博士沙龙，是该校人才培养的一个品牌。近年来，学校特邀中国科学院合肥物质科学研究院等科研院所的专家来校交流分享前沿技术与最新研究成果，拓展了青年教师的专业知识面。

值得一提的是，该校先后承接了装备制造类专业带头人领军能力研修、物联网应用技术专业紧缺领域教师技术技能传承创新等项目，以专家讲座、调研观摩等方式，为许多科研院所提供了先进技术和教学改革的最新应用成果。

“面向江苏智能制造产业发展的战略目标，学校不断加强智能制造优势专业群建设，重点对接区域优质校企合作企业，通过校企共建产业学院、高水平‘立体化’校企合作基地、博士工作站、大师工作室等产教融合平台，有效助推产教融合型企业的培育和建设。”许朝山说。

在共建产教融合型企业上，常州机电学院更是着力转变项目建设思路，与企业合作开展包括订单与现代学徒制人才培养、师资互聘、科研服务等在内的多层次、宽领域的产教合作体系。

“下一步，学校将紧跟长三角和江苏区域智能制造产业创新发展战略，主动对接区域智能制造产业，采取‘多点布局’的策略，重点建设一批更高水平的校企合作基地，形成深化产教融合、推动校企合作的‘常机电’新模式，为建设‘强富美高’新江苏提供强有力的智能制造专业技术和高素质技术技能人才支撑。”许朝山说。(记者 过国忠 通讯员 史重庆 陈 翼)

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