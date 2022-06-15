人民网北京6月15日电 6月14日，塔里木大学2022年毕业典礼暨学位授予仪式举行。典礼上，党委副书记、校长张爱萍向2022届毕业生致以诚挚的祝福，对他们四年来成长和收获表示热烈的祝贺，向辛勤耕耘的老师、关心学校发展的家长和社会各界表示衷心的感谢。

塔里木大学党委副书记、校长张爱萍讲话。校方供图

张爱萍希望全体毕业生心怀“国之大者”，做勇担使命的“筑梦人”；践行胡杨精神，做矢志不渝的“追梦人”；练就胡杨品格，做砥砺奋进的“圆梦人”。牢记党的教诲，立志民族复兴，不负韶华，不负时代，不负人民，在青春的赛道上奋力奔跑，跑出新时代胡杨青年的最好成绩。践行胡杨精神和兵团精神，自觉扎根边疆，献身边疆，在实现中华民族伟大复兴中国梦的新长征路上奋勇搏击，在实现新疆社会稳定和长治久安的新征程中勇当事业闯将，让青春之花绽放在祖国最需要的地方。

以下为张爱萍校长的讲话节选——

亲爱的同学们、老师们、家长们：

大家上午好！这是个值得铭记的日子，4690名胡杨学子圆满完成学业，即将开启新的征程。今天，我们采用现场和云端相结合的方式举行毕业典礼，共同见证这一重要的时刻。在此，我谨代表学校全体教职员工向毕业生表示诚挚的祝贺，向辛勤耕耘的老师、关心帮助同学们成长的家长和社会各界人士表示衷心的感谢！

你们这一届，是最光荣的一届，生逢伟大时代，与祖国同心同行。四年前，从你们进入学校那一年起，青春画卷就铺展而来。2019年，新中国成立70周年，我们共同欢庆祖国华诞，《我和我的祖国》在满校园传唱。2020年，我们举国同心、团结抗疫，人民至上、中国方案的显著优势让我们无比自豪，心怀感激。2021年，中国共产党百年华诞。我们回望觉醒路、奋斗路、复兴路的百年风雨，我们深刻地体会到，百年征程波澜壮阔，百年初心历久弥新。

你们这一届，是最幸运的一届，与学校同心同行。2020年，面对世纪疫情，师生同心，克服了重重困难，胡杨专列、云上直播，倾尽全力确保了每一位师生的身体健康和生命安全。2021年，你们见证了学校喜获脱贫攻坚先进集体，学校再次迎来新的辉煌。四年来，各族同学团结互助、亲如一家，学校荣获全国民族团结进步示范单位，成为全国高校民族团结的典范，成绩的取得，凝结了你们这每一棵小胡杨的奋斗与汗水，我代表学校党委，向大家表示衷心的感谢！

你们这一届，是最幸福的一届，胡杨精神砥砺初心。这四年，你们自己不懈奋斗，成为了那个你自己想成为的人，你们有自信为自己喝彩。你们是为党育人的硕果，为国育才的栋梁。2018年的夏天，你们收到塔里木大学的录取通知书，从此胡杨精神就种进了大家的生命里。在这里，你们发现美好、创造美好。春天的早晨，满园的花香伴随着清朗的读书声；冬夜里，灯火通明的图书馆陪伴着日夜兼程的“赶考人”；秋天的大学路，历经诗酒年华，洒下片片金黄。春生夏长，秋收冬藏。因为有你们，这个校园显得格外生动。难以忘记你们在塔大好声音、缤纷五月胡杨文化艺术节、大学生创新创业大赛、军乐团上展示青春，成为了最美的乐章。昨天，看到有学生留言，“我曾对学校有些许抱怨，但当我毕业后，任何人都不能对我的母校有所非议”。我深深的感动着，我想这就是胡杨学子的模样。在这个园子里，你们收获纯真的友情，有的也收获了幸福的爱情，希望未来的你们和你们的另一半能够穿上与学校首届服装与服饰设计专业实践课程作品展上一样精美的婚纱，走向幸福的婚姻殿堂。同学们，希望你们在收获事业成功的同时，能始终珍惜陪在你身边的人，共同努力，闪闪发光，比翼双飞！

你们毕业于“两个百年”历史交汇之际，即将奔赴全面建成社会主义现代化强国的新征程。作为这个幸运大时代的建设者、奋斗者。在大战大考面前，从来都不缺胡杨学子担当的身影：你们践行着胡杨精神，532人勇攀科学高峰，考取硕士、博士研究生，继续深造；754人响应国家号召，报名大学生志愿服务西部计划，到祖国最需要的地方去；2468人学以致用，在各类大赛上脱颖而出，创造佳绩……这四年，你们心向阳光、行向远方，蜕变、成长。你们的选择、努力和汗水为校园增添了最靓丽的色彩。

同学们，当流苏拨转的那刻，喻示着你们正式获得了学位，你们也将拥有一张崭新的身份名片—“塔里木大学校友”。你们即将吹响朝着新时代赶考之路奋进的“号角”，在这临别之际，作为你们的师长，我有三点嘱托。

希望大家心怀“国之大者”，做勇担使命的“筑梦人”。同学们，你们的人生黄金期与国家“两个一百年”的奋斗轨迹交织叠荡。爱国爱疆、担当奉献是塔大人的心之所系、情之所归。希望你们秉承塔大人的家国情怀，始终保持昂扬奋斗的前进姿态，只争朝夕、不负韶华，与祖国同心、同向、同行，在实现中华民族伟大复兴中国梦的新长征路上奋勇搏击，让塔里木大学人的青春之花绽放在祖国最需要的地方。

希望大家践行胡杨精神，做矢志不渝的“追梦人”。同学们，青春由磨砺而出彩，人生因奋斗而升华！从你们入校时你们的身上早已打上了胡杨精神的烙印。昨天你们是一棵小胡杨，今天已成长为参天大树。不管走到哪里，请记住，你们是塔大胡杨无限延伸的根脉，也是塔大遍布四海八方的胡杨种子，你们代表着塔大的品格、精神、底蕴，你们在哪里，塔里木大学就在哪里！胡杨精神就传播到哪里。希望你们珍惜机遇、不负时代，做历史河流中奔涌的巨浪，心中有阳光、脚下有力量，在追寻诗和远方的征程中创造属于塔里木大学人最精彩的人生！

希望大家练就胡杨品格，做砥砺奋进的“圆梦人”。成功的路上没有捷径，每一项事业，都是靠脚踏实地、久久为功。同学们，希望你们以胡杨精神为品格，保持自强不息的定力，培养甘于奉献的心理素质，以功成不必在我，功成必定有我的精神境界，以饱满的精气神，永葆奋斗的正能量；希望你们接续艰苦奋斗的传统，培植扎根边疆的情怀，争做乡村振兴的先行者、美丽中国的建设者，用汗水浇灌收获，实干笃定，在未来的人生路上走在前列，干在实处，永立潮头，牢记党的教诲，立志民族复兴，不负韶华，不负时代，不负人民，在青春的赛道上跑出塔里木大学人的最好成绩。

亲爱的同学们，今天是“毕业礼”，也是“祝福礼”，更是“启程礼”。祝愿你们如同6月16日塔里木机场首航的航班一样，瞄定航向，筑梦远航！未来的日子里，无论你们身在何处，母校将永远是你们最坚强的力量，最有力的后盾，最温暖的港湾，期待着你们常回家看看！祝福你们，前程似锦，鹏程万里，未来可期！

(责编：孙竞、熊旭)