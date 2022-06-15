人民网北京6月15日电 近日，南华大学举行2022年毕业典礼暨学位授予仪式，欢送8184名本科生和1349名研究生。

南华大学校长张灼华在毕业典礼上讲话 校方供图

南华大学校长张灼华为同学们上了大学里的“最后一堂课”，他结合对教育、生活、科技发展的感悟，寄语毕业生在未来的工作和生活中要追求创新、坚持不懈、勇于思考；学会责任和担当，对自己、对他人、对社会、对人类共同的未来有责任感，做一个锲而不舍、自立自强的人，真正为人类社会发展贡献力量。他希望，同学们感恩并铭记养育和永远爱着他们的父母、亲友、老师、同窗以及帮助过自己的人。

以下为张灼华校长的讲话节选——

同学们好！今天是一个特殊的日子，我们都很激动，也很期待。

同学们，你们顺利完成了大学本科的学业、研究生的学业，穿上代表你们坚持不懈的努力、你们的聪明才智、你们对生活的抱负、你们所取得成绩的学位服，放眼望去，你们一个个踌躇满志，心情一定很不错吧。我看到那边几位同学在学位帽上做了很好的装饰，看得出今天是非常愉悦的。一丝丝的激动，无限的憧憬。追随你们的思想，你们的梦，我也不禁回到了青年时代，非常享受。同学们，南华的价值就是每年在这里为你们欢呼，有幸跟你们一起成长，相爱至永远。衷心祝贺你们！

同学们，你们的成绩，是一个来自于无数人的爱的集合，我今天跟你们一起回忆一下他们中的一部分。他们来自养育和永远爱着你们的父母和亲友，是悉心指导你们、同时又有些严厉的老师，一路陪伴你们的同学，每天默默关照你们的工友，还有很多关心和关注你们、认识和不认识的人们。他们的支持和关爱，汇集到今天你们手中的毕业证和学位证，融入你们的思想。让我们一同感谢他们，永远记住他们。

再过几分钟，你们转身离开这个典礼，在画有棒棒糖的展板上，签上你们的名字，便成为了南华的校友。我们要感谢所有的老师、所有的家长、校友和各位来宾，给我这样一个机会，在这里跟同学们聊上几句对人生的感想，用作对你们毕业的祝福。

不知道同学们是否有时间仔细想过：我们来到这个世界的使命是什么？在我个人看来，我们的学习，我们的工作，我们的生活不知不觉有一个共同的目的，就是推动人类社会的发展和进步。有人会说，这太高大上了。短时间里，我们可能不能体会到这一点，但是在历史的长河中，每一个人都在为这一目标奉献自己。

我们小的时候，通信的方式主要是写在纸上的书信，和很少家庭拥有的有线电话。很多同学可能在电影里面看到过街道上各式各样的电话亭，它有些像你们今天的移动录音间。在短短的几十年内，我们淘汰了写信和有线电话，人手一部手机，让世界各地的亲朋好友和同行变得那么的亲近。有了语音聊天和视频，亲人们更加亲近，工作更加方便。

我还清楚记得第一次使用电子邮件时的激动，从此，我从写字中解放出来。社交网络对社会发展最直接的影响莫过于疾病的远程诊断、稀缺药物的寻找、急救的加速。还有我们的高铁网络，让本来相隔数百、数千里的城市，变得几乎没有了距离。在这些发展和进步的后面，就是人们对创新的追求，用新的思想、新的理论、新的方法来更好解决社会问题。没有了创造，就不会有进步，社会就没有了发展，人类社会的矛盾和问题就会堆积，人们就会失去快乐。其实，我们的工作，无论是什么工作，都是创造性的解决问题。每一个人的一个小的创新，归结起来就是推动社会发展和人类进步的动力。工作和生活都是在创新中发展的。世界上没有完美的事物，而事物在创新中不断完善。“预支五百年新意，到了千年又觉陈”。南华教育的目的之一就是支持你们拥有无限的创新能力。创造性的工作，创造性的生活。

同学们，我想要唠叨的第二件事情是坚持不懈的重要性。生活是不可以预测的，“如果生活可以预测，它就不是生活，也就失去了意义和味道”，这就是我们常讲的生活就爱“瞎折腾”。其实生活不仅不能预测，而且常常捉弄人，这就是墨菲定律。我从事研究的经验告诉我，实验的不成功，文章的被拒，都是家常便饭，发生的机遇远远比他们美好的一面要多出很多倍。解决的方法就是在创新的基础上锲而不舍，古人说“锲而不舍，金石可镂”。在我们生活工作中有很多很多不可预期的困难，更不用说干一番事业。如果不坚持，就不可能完成。很多人，其实很聪明，但遇到困难就感到压力，感觉不可逾越，开始抱怨不公平、不合理，甚至抱怨同事。畏难又失去气度！这样不仅不能解决问题，还会将问题变得更加复杂，然后唯一的出路就是放弃，问题也就永远得不到解决。如果换一种思维，坚持自己的理念，思考其中的规律和存在的问题，或许问题就迎刃而解了。达到预期的目标，将失败转变为一个小小的成功。在困难来临时，决不抱怨，决不退却，给自己一些自信，对困难进行一些科学的探索，困难终将化解。而解决困难的过程就是学习和进步的过程。所以，坚持的重要性至少不比聪明、知识和勤奋低。拥有锲而不舍的性格特质，将会帮助你们解决很多的现实问题。

同学们又要问我：是不是聪明、勤奋再加上坚持不懈就一定能有成功的人生呢？我的回答是不一定。但是至少会有更多的机会。所谓成功是人们达到自己理想之后的一种自信和一种满足，所以成功并不依赖别人的评判，也大可不必全身心关注别人对你是否成功的评论。每一个人的一生，或一生中的不同阶段，其追求往往是不同的。所以对成功的界定也会有着差别。有人希望成为企业家，有人期望成为奥运冠军，还有人沉迷于培养美丽的植物……我就喜欢做我的研究。达到自己的理想应该就是成功。并不是只有那些参天大树能庇护所有人才能叫做成功。我们都知道，这个世界是所有人创造的，所有人都在为社会发展努力。我们每一个人都是其中一分子，都是其重要组成部分。就像一台机器由众多零件组成，无论其大小，都缺一不可。我们每一个人都是人类机器的不可或缺的组成部分。

我对于成功的认识更倾向于一个人的“自立”，自立就是最大的成功，包涵着成功的所有要素。“无论你是小草还是大树，都能自己立起来，能经受风吹雨打”，你便是生态的重要组成，你也就一定能为人类进步做出你应有的贡献。这是我今天要跟大家讲的第三点。南华教育的另一个目的就是培养自立而又有社会责任感的你。

同学们，你们就要离开南华，去远方翱翔，“外面的世界很精彩，外面的世界很无奈”，当你觉得外面的世界很精彩，我们会在这里衷心的祝福你们，当你们遇到无奈的世界，南华永远和你们在一起。

再一次祝贺你们。祝福你们各有风雨灿烂，未来可期！

(责编：郝孟佳、熊旭)