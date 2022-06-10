人民网北京6月10日电 （记者孙竞）记者今天从清华大学获悉，清华大学日前成立首个工科创新人才培养书院——为先书院。书院按照学校实体机构运行，清华大学教务处处长、精密仪器系教授欧阳证担任首任院长。

据介绍，为先书院的名字来自清华大学校歌“器识为先，文艺其从”，以培养工科国际顶尖学术、产业、管理人才为先，以发展中国科技创新的核心关键技术为先，以探索清华新时期工科创新人才培养模式为先。学院拟通过高考选拔招收家国情怀坚定、学术志趣浓厚、创新潜力突出的优秀生源120人（改革省份限选物理，非改革省份限理科考生报考）。

为先书院遵循工科创新人才的培养规律，构建“宽厚基础-工程实践-探索研究”三要素融合的培养体系和“师生从游、滴灌培育”的培养模式。书院将以科技前沿方向为主导，不局限于现有专业和行业，更加注重基础与通识，精心设计通识课组、科学基础、工程基础、专业课组和创新实践课程体系，融入全球领导力、创意设计等课程，为学生提供广阔的自由发展空间，着力培养学生坚实的理工基础、深厚的人文素养和卓越的领导力。

此外，为先书院还将为学生一对一匹配活跃在学术一线的名师为学术导师、设置持续两个学期以上的“开放创新挑战研究”（ORIC）培养模块、学生尽早进入顶级科研实验室等，通过这些超越常规的培养举措，发现和激发学生的科研潜力，有针对性地培养和提升学生的学术能力。

(责编：孙竞、熊旭)