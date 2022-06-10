人民网北京6月10日电 （记者李依环）每年的高考，无数学子为实现自身求学梦想而努力拼搏时，一些心怀叵测的诈骗分子也伺机搜寻“猎物”。

提前查分、修改高考成绩、收费补录、虚假补助金……当前，全国大多数省份的2022年高考已经落幕，人民网教育频道梳理了几种常见的高考骗局类型，希望考生和家长提高警惕。

骗局一：可提前查分

高考分数是考生和家长关心的重点。不法分子通过短信，发送带有木马链接的虚假提前查分网址。一旦点击进入，木马病毒便会自动植入手机，从而获取手机所关联的银行卡等信息。不法分子通过拦截获取支付验证码，就可以经网购消费变现或者通过第三方支付平台转账。

重要提醒：考生及家人查分时，应认准教育部门指定的查询方式及查分网址，不要轻易点击手机短信里来历不明的链接。

骗局二：修改高考成绩

一些考生和家长通过网络上的小广告或者熟人介绍，得以认识“内部人员”，称可以帮忙修改高考成绩，只要支付“辛苦费”，学生们就能得到满意的成绩。

重要提醒：成绩一旦公布即尘埃落定，对自己成绩有异议的考生，可以通过官方渠道复查试卷，但直接修改成绩肯定是天方夜谭。取得高分没有捷径，唯有勤奋努力。切勿因为一时想走“后门”落入骗子的陷阱。

骗局三：可花钱获取补录名额

“补录”骗局常常出现在高考志愿录取结束后。骗子对考生家长谎称某高校名额没能招满，通过花钱“打点”可让考生获得补录名额，以此骗取考生家长钱财。也有不法分子在考前就用各种借口，让家长交钱保留名额。还有一些骗局中，骗子也会谎称有特殊关系，可以购买“内部指标”“计划外指标”。

重要提醒：正规的招生录取不会产生任何附加费用，凡是需要收取保证金、录取费、指标费的“招生指标”，100%是诈骗。

骗局四：“帮助”申请助学金、高考补贴

不法分子通过非法途径获取考生身份信息后，假冒教育部门工作人员等身份，以符合“奖学金”或“高考补助金”资格为由，骗取押金或手续费。

重要提醒：当接到自称高校、教育、财政等工作人员的电话、信息，要发放“国家助学金”“返还义务教育费”“助学扶助款”时，考生及家长一定要主动与当地教育部门或学校联系求证。

骗局五：大数据精准填报志愿

不法分子假冒“权威专家”，自称掌握“内部大数据”，利用中介或网站、APP等对考生进行志愿填报指导骗取钱财。

重要提醒：填报志愿可在网上寻找参考资料帮助，但对于收费的指导一定要提高警惕。自己的命运掌握在自己手里，勿让骗子趁虚而入。

骗局六：伪造录取通知书

骗子冒充高校招生办人员，向考生寄送伪造的录取通知书，让考生将学杂费打入指定的银行账号，以骗取钱财。类似骗局还有制造虚假的钓鱼网站，骗子的目的就是骗取学生的生活费、学杂费。

重要提醒：此类骗局中，骗子的准备工作都会非常“专业”。不仅会使用和原学校相似的校徽、logo，还配备了所有的课程资料，填写的大学地址也和正版一模一样。为此，考生和家长在登录学校和教育部门网站时，一定要有鉴别真伪的意识。要通过官网认证的链接或学校、教育部门官方发布的网址进入，转账汇款时要通过多种途径核实账号真伪。

（来源：@微言教育微信公众号、公安部刑侦局微信公众号）

(责编：李依环、熊旭)