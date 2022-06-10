图片来源：哈尔滨工业大学

人民网北京6月10日电 （记者李依环）外表似一个承载“芯片”的硬盘！近日，哈尔滨工业大学推出的高考录取通知书礼盒刷屏朋友圈。网友纷纷留言：心动了！现在重考哈工大还来得及吗？

目前，2022年全国大多数省份的高考已落幕。据悉，今年被哈工大录取的高考学子都将收到一份“硬核”礼物——一份带有金刚石或蓝宝石的录取通知书。

外部是蓝色的PVC外盒、银灰色封套。打开外盒，今年该校录取通知书外轮廓首次采用不规则结构设计提取了硬核科技、微电子芯片等概念外观酷似芯片主板。

图片来源：哈尔滨工业大学

该校自主研制的金刚石／蓝宝石封固在录取通知书的右侧，表面雕有哈尔滨工业大学校徽，与之相对应的是哈工大的校训——“规格严格，功夫到家”。

录取通知书的背面也采用了特殊的制作工艺。当通知书背面受到高热高亮的照射后，会呈现出夜光效果，并显现出今年通知书的主题——“耀”，喻意哈工大学子经历“雕琢·磨砺·锤炼”后必将熠熠生光。

图片来源：哈尔滨工业大学

今年录取通知书分享给家人的礼物，是一组耀“识”链，由哈工大的英文缩写HIT组成。该校有关负责人告诉记者，学校希望求学的学子即使不在家人身边，耀“识”链也能成为一种情感的寄托，成为连接学校和家的纽带。

分享给老师的礼物是一封可以摆放在桌上的感谢信。感谢老师对学子既往的培养与关爱。最后一份礼物是录取通知书的展示框和该校校长韩杰才院士对学子的深情寄语：“来了，哈工大是你的家园；毕业了，哈工大是你的故乡。无论怎样，往返你都会缱绻在筑造人类天地居所的路上。

(责编：李依环、熊旭)