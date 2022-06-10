本报记者 李 贞

6月7日，山东省枣庄市公安局交巡警支队台儿庄大队铁骑护考小分队正在粘贴“爱心送考车”标志。

季 龙摄（人民图片）

6月7日，在四川省内江市第六中学考点，考生准备进入考场。

兰自涛摄（人民图片）

6月8日，一名考生在贵州省贵阳市乌当中学考点外和老师握手。

新华社记者 陶 亮摄

6月7日，2022年普通高等学校招生全国统一考试开考。据教育部统计，今年全国有1193万考生报名参考，比去年增加115万，全国高考报名人数创历史新高。

每年高考，既是莘莘学子的人生大事，也牵动着社会各界的心。今年，为确保考生顺利高考，各地多措并举，做好防疫及各项准备工作，全力以赴保驾护航。多家网络媒体关注这一热点，网友们也纷纷送上祝福，为考生加油打气。

严格防疫 准备充分

为保障考生的健康安全，有关部门要求各地认真研判疫情和学生情况，周密制定方案，分类做好考点考场安排，确保所有考生“应考尽考”。

人民日报微博发布各地高考防疫政策汇总，通过图片形式，介绍了北京、天津、陕西、黑龙江、浙江、江西等省区市的高考防疫政策。例如北京要求，考前14天，考生须在京且保持居家或家校两点一线，按要求进行健康状况监测，每日进行体温测量并如实报告。天津对滞留在外省（市、区）的考生，要求须在抵津前后分别进行6次核酸检测。内蒙古要求5月23日到6月9日，考生须按时登陆“百度APP”“内蒙古教育招生考试中心”小程序完成健康打卡。

人民网转载消息介绍，今年高考，每一个考点都由当地卫生疾控部门安排一名专业人员担任防疫副主考，专职负责涉疫常规工作和突发事件处置。按照要求，在考试前，对考点、考场、通道、门把手、桌椅、宿舍等进行全面环境卫生清洁与消毒。考试期间，每科考完后做一次清洁消毒。考试结束后，做一次彻底环境清洁消毒。

据中国新闻网报道，广东省深圳市设立普通考点和特殊考点，其中特殊考点达到10个区全覆盖，每个区均按要求设置了备用考点、专用隔离考点、隔离酒店考点各1个，另设1个医疗救治场所考点。北京市共设常规考点99个、常规考场1714个、备用考场321个，设置备用考点55个。如常规考点因疫情原因临时封控，教育部门将通知考生转换至备用考点。此外，还单独设置了封管控考点，用于服务处于封控区、管控区的考生，高考期间该类考生实行“吃住行考”一体化。

央视网记者采访了位于北京东城区一家酒店的封管控考点。为了让学生不会因为环境陌生而紧张，考试用的桌椅都是特意从学校搬来的。考试前一天，专车将位于封控区、管控区的考生闭环转运至封管控考点，考试期间在这里为考生们统一安排食宿。北京东城区教委副主任周林说：“食堂菜谱都是经过认真审核、设计，保证孩子们吃好。为了让所有的考生晚上能够睡得好，我们给所有考生准备了眼罩和耳塞。”在天津河西区，有一名处于管控状态的特殊考生。当地为这名考生设置了一个独立考点，并根据他的情况进行了全面安排。天津河西区教育局局长杨琳说：“我们对该考生制定了完善的方案，来确保考生食、住、行、考的便利。”

这些工作，饱含了全社会对考生们的关怀和期待，也会成为考生们人生中难忘的回忆。

全力保障 满载祝福

网友们十分关心高考现场情况，各项准备是否充分？考生和家长的状态如何？

6月7日上午，人民日报客户端聚焦高考现场，在首页开辟专栏“闪光吧，少年”，进行考场外的直播，北京、成都、杭州、郑州、广州、海口、宝鸡等多地参与。截至6月7日中午12时，该直播吸引了115万网友参与互动，大家纷纷留言，为学子们送上祝福。网友“枫桥叶丹”留言说：“祝各位考生不负青春，不负韶华，梦想成真！”网友“四季”说：“愿你提笔从容自信，合笔如愿以偿。孩子们加油！”网友“甜甜”说：“你们披星戴月走过的路，最终都会繁花遍地。努力了就会有收获，为梦想冲刺吧！”

今年高考，除了要做好疫情防控，一些突发状况也带来了挑战。为保障考生顺利赴考，无数人做出了努力。

据央视网报道，6月1日下午，四川省雅安市芦山县、宝兴县发生地震，造成部分乡镇受灾。宝兴县原本设置的高考考点——宝兴县中学，已经不具备高考的条件。为了确保考生不受到可能发生的余震或次生灾害影响，相关部门经过研判，决定将宝兴县高考考点转移到邻近的天全县高考考点。伴随着家长的嘱托，宝兴县中学的高考考生们在老师的陪同下，登上了去天全县的客车。在交警的护送下，15辆运送考生的大巴经过一个多小时车程，顺利到达了天全县的住宿点。考生们住的宿舍已经布置得温馨舒适，这让大家很安心。安顿好之后，考生们来到自习室，抓紧最后的时间复习冲刺。为了缓解地震给考生们带来的负面情绪和影响，宝兴县还派出了6名心理老师随队，和考生们吃住在一起，随时关注考生的情绪并提供帮助。

为考生保驾护航，多个部门都在全力配合。

高考首日，公安部交通管理局官方微博发起话题“护航高考 交警同行”，汇总了各地交警帮助考生的感人故事。在山东省济宁市，一位女学生将身份证落在了家里，她向济宁梁山大队执勤交警求助后，交警驾车打开警笛，一路飞奔赶往就近派出所帮其补办了临时身份证。在湖南省长沙市雅礼中学门口，一名考生发现自己走错考场，当地交警紧急护送，还不断安抚考生情绪，“不要着急啊，还有时间，注意安全。”在浙江省台州市，为了给4.5万考生高考创造一个安静良好的考试环境，全市1000余名交警对考场周边影响考生考试的场所和道路进行管制，严禁机动车鸣笛，必要路段实行交通禁行。同时，倡导社会各界车辆从关注孩子、关心学子的角度出发，少鸣喇叭。

央视新闻客户端发布文章介绍，针对查验各类健康信息可能出现的扎堆聚集情况，多地运用大数据技术提高核验效率。今年，还为5个省份的8名盲人考生单独制定了盲文试卷，为1万多名各级各类残障和行动不便考生提供了便利和帮助。广东、广西、福建、江西等地近期遭遇强降雨，局部地区形成洪涝灾害，对考生出行造成影响，各地已提前做好应对。同时，通过加强治安出行、食宿卫生、防暑降温等方面的服务保障，努力营造温馨、舒适的考试环境。

作文话题 与时俱进

每年的高考作文都广受关注，今年也不例外。

6月7日中午，在语文科目考试结束后，“高考作文”“高考语文”等话题立刻占据微博热搜。当天，“高考作文”话题在微博上的阅读量超过5亿。人民日报微博还发起“微作文大赛”互动活动，邀请网友参与“线上高考”，一起根据今年的高考作文题目进行创作。

人民日报微博、人民日报微信公众号等，在第一时间发布了2022年全国高考作文题目汇总。例如，全国甲卷的题目，引用了《红楼梦》“大观园试才题对额”中一段情节，指出“众人给匾额题名，或直接移用，或借鉴化用，或根据情境独创，产生了不同的艺术效果。这个现象也能在更广泛的领域给人以启示，引发深入思考。”并要求考生根据选段材料撰写文章。全国乙卷的题目，给出了“北京：双奥之城”的相关材料，要求考生以“跨越，再跨越”为主题写一篇文章。全国新高考Ⅰ卷的题目，介绍了“本手、妙手、俗手”这3个围棋术语，要求考生根据这当中的启示撰写文章。北京卷的作文给出两个选择，一是以“学习今说”为题目，写一篇议论文；二是根据网络时代、疫情期间，很多活动转向“线上”的经历、见闻和感受，以“在线”为题目，写一篇记叙文。天津卷给出一段关于“烟火气”的材料，“寻常烟火，就是最美的风景”，要求考生围绕此话题写出思考和感悟。

这些丰富多彩的作文题目，既涉及传统文化，也有与时代发展和日常生活紧密结合的内容，引发了网友热烈讨论。

网友“甘先生”留言说：“高考作文考验的是知识的常年积累，这些题目出得很有水平。”网友“平凡之路”说，自己是一名教育工作者，她认为作文题目中应该体现时代精神，与时俱进。网友“文忠”说：“这些作文题目，既考察学生的阅读水平，又与现实生活密切相连，值得称赞。”网友“蓝忆夏”说：“我毕业很多年了，但一直很爱看每年的高考作文题目，能发现很多新东西。期待后续能看到今年考生们的高分佳作。”网友“康妮”说：“希望所有考生发挥出自己的最高水平，期待欣赏今年的高水平作文。祝各位学子鹏程万里！”

(责编：郝孟佳、何淼)