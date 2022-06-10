原标题：广西铁骑高考护考 连续三年考场救急

2022年高考，广西柳州市公安局交警铁骑护送考生车队到考场。受访者提供

6月8日下午5点，伴随着最后一科考试结束铃响，广西2022年高考落下帷幕。作为交警铁骑队的一员，广西柳州市公安局交警支队机动大队民警刘华也结束了他今年的高考送考、护考任务。

“对我们铁骑队来说，最紧张的莫过于开考前那一个小时的时间，那是最容易出现状况的时段。”刘华说。从2010年开始，他每年都参加高考护考铁骑队，曾连续三年在考场救急。

今年的护考，刘华再次碰到考生和家长的求助。

6月7日上午8点10分左右，在柳州市第六中学考点校门口待命的刘华遇到了神情焦虑的一名考生及其家长。刘华一问才知道，这名考生将装有证件和文具的文具袋落在了家里。

从考场到考生的家距离10公里，当天早上家长和考生骑两轮电动车就花了近35分钟。而此时，距离考生进入考场只剩不到20分钟。面对不安的考生，刘华安慰她道：“不用着急，我带你的家长回家帮你取，你在这里安心等待就可以了。”

时值早高峰，市区部分路段已经出现拥堵，刘华骑警用摩托车载着考生家长一路穿街绕巷飞奔，20公里的往返路程，一路上最高时速达到80公里，平均时速达55公里，最后仅用22分钟。

当刘华和考生家长重新回到考场，将文具袋交到考生手上时，距离考生开始进入考场仅过了几分钟。“还好没有耽误到她。”刘华也是长舒了一口气。

作为一名老资格的交警铁骑队员，刘华的过硬驾驶技能在此时发挥了关键作用。“除了要对整个城市的道路熟悉外，我们铁骑一定要有过硬的驾驶技能。早高峰时，车流量非常大。为了抢时间，有时要穿过两辆车之间的窄道，如果没有过硬的驾驶技术就容易发生事故，这很考验我们的基本功。”刘华说。

交警铁骑的高考送考、护考，从早上6点到晚上8点，休息时间不超过一个小时。刘华介绍道：“6点就要起床，先去到单位换好骑行服，在7点10分之前到达出发地点，7点30分发车去往考点。上午的考试结束后护送考生回到学校，在学校休息40多分钟就要准备开始下午的送考，晚上回到家已经将近8点。”

6月7日，一名考生忘记证件和文具，柳州交警机动大队民警刘华驾驶警用摩托车载着考生家长飞奔在路上。受访者提供

送考护考虽然辛苦，但刘华体验更多的是欣慰。当遗忘证件的考生在拿到铁骑送来的证件时，与家长相拥而泣的画面，刘华已经见过许多次。回顾13次高考送考、护考的经历，让他印象最深刻的，是来自一位弃考考生家长的求助。

“2015年高考的第二天，早上开考前，一个家长来向我们求助。他的孩子认为前两科没考好，认为后两科再考下去意义不大，就产生了放弃的念头，不愿来参加后面的考试，家长希望我们能去帮忙劝一劝。”刘华回忆道。

刘华就和家长一起去到考生家里，见到仍旧不愿意回到考场的考生，他用沉稳的语调对考生说：“后面两科如果发挥好了，也许能上个一本，就算发挥不好，总好过荒废了这个早上。即使今年考不上，也可以当做积累经验。既然努力了那么多年，为什么不去参加这次考试呢？”经过劝说，刘华最后终于说服了考生，并在开考前将其送到考点。

近三年，刘华每年护考时都会碰到考生的突发状况。考生到达考点时才发现证件遗漏或是文具忘带，这些在刘华眼中已经不是新鲜事，他也能理解大多考生是第一次经历人生大考，在高度紧张的精神状态下容易出现纰漏。

“在高考的整个过程中，我们做的就是服务和保障的工作，多年的经验让我们能在现场给到考生和家长一定的安抚和帮助，我们也希望考生们能顺利完成这场重要的考试。”

“即使没有考生和家长求助我们，只要我们铁骑队在考场，看到我们，也能给考生一个的安稳的心态。”刘华说。(作者 李娇阳)

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