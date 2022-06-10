【党旗在基层一线高高飘扬】

2019年秋季学期伊始，北大考古文博学院2017级23名本科生“第一次出远门”，前往河南省周口市淮阳县的平粮台遗址田野考古队驻地，开始为期近半年的田野考古实习。

2017级本科生阮可欣是平粮台考古队的一员。她在探方里刮过剖面，清过灰坑，看过汉墓也挖过房子，还亲手从土里取出了具有完整花纹的龙山时代的纺轮。在土里摸爬滚打的过程中，阮可欣觉得自己成了一名真正的考古人。但她的收获远不止于此。“考古学是一个接地气的学科。在工作中，我们不仅跟土地近了，也和这片土地的人更亲近了。”在田野实习的过程中，学生与乡亲们建立深厚的情谊，在广袤天地拥抱带着“泥土味”的社会。

让学生在“扎根大地，扎根人民”的实践中探寻考古工作的初心与价值，勇担作为一名考古人的社会责任和使命，是考古学的专业特色，更是魅力所在。

把支部建在考古队上

田野考古实习是北京大学考古文博学院的基础课。2005年，北大考古文博学院结合专业特色，创新党建思路，提出把“支部建在考古队上”的创新举措。考古文博学院党委书记陈建立说：“把支部建在考古队上，是充分考虑考古专业师生的特殊性、结合专业特点孕育而生的一种党建方式。”17年来，北大考古人将党旗插在了宝鸡周原、四川三星堆、盐池张家场等多个遗址现场。

该学院党委副书记张海曾多次带领考古队赴各地开展田野考古实习，组织考古队党建工作。在他看来，要让党建工作在树立专业自信、培养社会责任感中发挥重要作用，得从两方面入手。

——对内，以基层临时党支部为核心，在党团日活动中提高学生思想觉悟。到实习基地后不久，平粮台考古实习基地临时党支部、团支部相继成立，阮可欣被选为临时团支部书记。她带领团支部创办“平粮台考古队”公众号，在科普文章中传递“公众考古”的理念，以考古服务社会。阮可欣还和支部同学们在考古发掘一线发起“青春告白祖国”的活动，将家国情怀转化为考古人担当学科建设责任的动力。

——对外，鼓励学生深入农村基层，走进人民生活，在接触真实社会的过程中培育社会责任感。“家里有几口人？遇到了什么难处？”透过社会问题，学生们也在探寻考古工作的社会意义。2019年正值淮阳县脱贫攻坚的重要关头，支部组织学生参访聆听全国劳模、村党支部书记时兴荣讲述带领村民致富的经历，学习淮阳县委书记马明超“以全面打赢脱贫攻坚战，让古城焕新颜”的主题党课。

“作为一名考古人，担起文化工作者的责任，为诠释、保护和传承当地历史文脉不懈奋斗，是我们必须做的事。”阮可欣说。

将初心使命转化为行动力

在田野实习中，党员总是起到模范带头的作用。张海说：“田野考古工作集体性强，业务分工精细。不同业务领域的负责人都是党员，老党员带领年轻党员，党员带领积极分子，更好地将党员责任感转化为推动考古工作的行动力。”

让党员发挥模范作用，以榜样力量激发党员行动力，是北大考古文博学院党建育人的重要模式。以两位杰出院友为榜样，考古文博学院于2018年成立了“樊锦诗文物保护青年志愿宣讲团”和“柴生芳学生联合党支部”。

“樊锦诗文物保护青年志愿宣讲团”成员承担了北大赛克勒考古与艺术博物馆的周末导览和日常接待、展览文创产品设计、展览文字内容翻译等工作，推动考古学走向大众，践行“做中华遗产的保护者、中华文明的诠释者、中华文化的传播者”，以己绵薄之力，为考古工作赋予时代意义和价值。

“学生联合党支部成立的初心，就是打通本硕博党员专业和年级之间的壁垒，在活动中各自发挥自身专业特点，取长补短、融会贯通。”学生联合党支部书记、2019级博士生吴琪瑶说。4年来，党支部走入乡村、走入西部、走入各行各业，将足迹留在了甘肃临洮、河北乐亭、北京香山、四川甘孜、福建泉州、陕西宝鸡和河南周口等地，在实践中感受祖国日新月异的发展变化，运用所学知识为当地文化遗产保护和文博事业发展建言献策。

“考古学是个奇妙的学科。我们脚踩黄土，却仰望着人类历史文化的浩瀚星河；我们执着于钻研‘无字天书’，却永远心系家国。”阮可欣说。在新的百年征程中，北大考古人将始终以党建引领学科建设，以党建引领人才培养，真正做到“为国考古，为党育人”。

（记者 晋浩天 通讯员 苏仁心）

(责编：何淼、郝孟佳)