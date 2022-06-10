原标题：校企同心同向才有高质量就业

【记者手记】

2022年求职季，似乎与往年有些不同。95后、00后成为求职主体，毕业人数首次超千万；疫情影响仍在，线上笔试、AI面试成为招聘主流；经济下行压力之下，用工规模有所调整，中小微企业校招规模收缩明显。那么，真实的就业市场情况是怎样的？求职者、用工方、高校各有哪些诉求与隐忧？在就业的大盘中，各方如何迈出关键一步？本报报道组正在行动，力图寻找深层答案。

客观来看，疫情延缓了校招进度，也在一定程度上影响了招聘效果。然而，可喜的是一部分新兴科技公司用人规模呈现逆势上扬态势，比如江苏南大光电材料股份有限公司招聘总数由2020年711人扩展到2022年1400人，校招比例也相应增加。此外，技工人才受到“热捧”，需求量较大，成为众多用人单位争相吸纳的“香饽饽”。可以说，岗位供给的“蓄水池”时有波澜，但就业形势总体趋稳。

访谈中记者发现，许多人在求职中并不存在“有没有”的烦恼，更多是心怀“好不好”的犹疑。年轻一代有拼劲、敢创新，却有“等一等、缓一缓”的心理，向往灵活就业的自由，或者对下基层、“进工厂”有所顾虑。说到底，还是个人预期与岗位条件之间存在偏差，这也是就业存在结构性矛盾的重要因素之一。

在求职者心存“好不好”的纠结之时，用工方则更在意“能不能”的问题，即个人能力是否与岗位需求相匹配。当求职者无法胜任岗位要求时，“人岗错配”现象便体现得更为明显。有的用工方感叹，招到的毕业生“简历很丰富，仔细一问、上岗一干，实际却很苍白”。个中原因与个人综合素质有关，但更多是对“高校培养与市场需求”能否真正匹配的深度考问。现实中，部分院校课程内容滞后，与时代发展脱节；盲目注重热门专业的外延式扩展，忽视内涵式建设；学生职业生涯规划无法落实、落细，难以融入其求学、择业的整个人生轨迹之中……

补齐校企之间育人、用人的“断点”，是促进大学生就业的关键。令人欣喜的是，一些有益探索正如雨后春笋般昭示着生机与希望：高校书记校长访企拓岗促就业行动正在开展，市场需求与人才资源深度对接，为人才培养机制的改革创新先行探路；形式多样的“见习计划”在各大企业出现，企业向高校提出研发课题，学生在企业实习推动课题实施，理论与实践无缝对接；“双师”互动的旋转门开启，引导教师参与企业实践，行业专家也参与学校教学。

说到底，推动大学生高质量就业是一项系统性、整体性、长期性工程，只有政府、高校、企业、学生等各方紧密配合，才能破除教与用“两张皮”的现象，在紧跟产业方向、夯实专业基础的过程中为国家培育用得上、用得好的人才。

我们相信，在校企携手护航下，每一种青春都会焕发光彩，每一位青年都有光明未来。

（记者 李晓）

(责编：郝孟佳、熊旭)