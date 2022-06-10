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常州纺院：对接企业拓岗位，学生就业渠道宽

2022年06月10日08:17 | 来源：科技日报
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原标题：常州纺院：对接企业拓岗位，学生就业渠道宽

　　6月8日，在常州纺织服装职业技术学院与常州市薛家镇举行的“访企拓岗”现场对接会上，该校校长洪霄告诉记者，“今年来，学校党委把‘稳就业、促就业、保就业、提工作’摆在突出位置，通过实施就业工作‘一把手’工程，建立校内校外联动机制，就业工作形成全过程、全方位、全员化体系，有效保障毕业生实现高质量精准就业。”

　　今年，该校41个专业的3315名应届毕业生就业去向落实率处全省“第一方阵”，尤其机械电子、纺织服装、环境工程、创意设计等重点领域专业就业更是稳中趋高。

　　在该校副校长张震宇看来，因受疫情影响和中小微企业出现产销困难，学校毕业生就业工作能够在短短3个月内取得突破，关键在于学校不等不靠不停，超前研判部署落实，突出就业问题导向，创新工作机制与方式，学校积极对接地方政府、二级学院（部门）主动对接产业、指导老师全力对接企业，线上线下服务学生“求岗”，扛住了疫情带来的就业压力。

　　“近年来，我校作为江苏高职高水平重点建设单位，从‘稳就业’‘保就业’出发，以深化产教融合、校企合作为着力点，围绕国家战略布局需求、地方重点产业发展需求、企业转型发展需求，对标高水平本科学校，加快调整专业设置，引进各类高端资源，共建育人立体载体，推动人才培养与就业有机联动，满足企业对高素质技能人才的需求。”该校党委书记吴访升说。

　　该校以全国首批“校企协同就业创业创新示范实践基地”建设为契机，发挥纺织服装品牌优势，重点打造“一个空间、两个智库、三个中心、四个专项”的学科体系，并与优质企业共同搭建资源型平台，联办产业学院、“订单班”、实训基地等，全面提高人才培养质量和服务企业能力。

　　“我们在主动对接地方政府、深挖资源扩容岗位上，精准打出‘组合拳’，实施包干负责制，走访重点园区、骨干企业、重大项目，发挥专业特色与优势，以深化产教用深度合作，不断开拓就业渠道和就业岗位。”该校机电学院党总支书记严纲说。

　　学校还借力地方人力资源机构和人才政策，组织专业教师、辅导员、班主任深入开展社会需求和毕业生就业状况跟踪调查，并多形式开展就业政策宣传，引入“就业帮扶”就业服务平台，提供线上就业岗位推荐服务，引入高质量单位，促进毕业生精准就业。

　　尤其在常州二轮疫情期间，学校第一时间调整优化工作流程，向求职学生和招聘单位全面开放网上签约，实行校内三级“一把手”跟踪服务制，帮助用人单位与求职人员通过网络实现“云端对接”，对就业困难的毕业生采取“一生一策”方式推荐岗位，为毕业生规划职业发展提出意见建议。(通讯员 夏 斌 董裕乾 记者 过国忠)

(责编：郝孟佳、熊旭)

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