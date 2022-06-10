中新网北京6月10日电 10日，绝大多数省份将结束2022年高考，各地将转入高考阅卷工作。考试成绩何时公布？何时填报志愿？高考后，这些时间点很重要！

部分地区高考查分时间。制图：袁秀月

多地高考今日收官 查分时间已明确

9日，全国大部分省份的高考已正式结束，北京、海南、山东、辽宁等省份也将在10日结束全部考试，除了上海之外，全国其他地区的高考将落下帷幕。

目前，多地已公布了今年高考的成绩查询时间，时间段主要集中在6月23日至26日之间。

其中，江西、甘肃等省份的查分时间都在6月23日，安徽、山西等地为6月24日，北京、河南等地为6月25日。

此外，还有地方虽然没有明确具体的时间，但也给出了大致的时间范围。例如，吉林将于6月末公布高考成绩、录取最低控制分数线。贵州省具体评卷工作将从6月9日开始，预计6月下旬公布成绩。

成绩公布之后，紧接着就是填报志愿。

北京市将于6月27日至7月1日填报本科志愿，高招录取工作定在7月初至7月底。

江苏省分两个阶段填报志愿，第一阶段：6月28日至7月2日，填报本科院校专业组志愿；第二阶段：7月27日至28日，填报专科批次院校专业组志愿。

山东省高考志愿填报将分为七次进行，分别为6月30日、7月5日至8日、7月14日、7月22日、7月26日、7月26日至28日、8月2日至3日。

阅卷工作严把公平关

考试结束后，阅卷工作也将紧锣密鼓地展开。确保公平公正、做好疫情防控是各地在这一环节的工作重点。

为保证评卷工作的公平公正，甘肃省要求评卷工作遵循“坚持标准，公正准确，给分有理，扣分有据，一把尺子量到底”的原则，按教育部制定的答案及评分参考，制定评分细则。按照时间安排，拟于6月10日开始试评，6月22日前完成评卷和成绩复核。

山西省高考评卷工作于6月9日至6月23日进行，山西要求高考全部科目试卷继续实行网上评阅的办法。

评卷期间，在高考评卷场所和关键位置全部配备视频监控录像设备，视频监控不留死角，工作期间全程录像。

北京市教育考试院此前表示，高考评卷工作严格落实疫情防控要求，采取集中隔离、全程封闭管理方式进行，加强评卷教师选聘和教育管理，严格网上评卷工作程序和纪律要求，确保评卷各环节操作规范，防止错评、漏评和成绩合成错误的发生。

遏制“高考状元”炒作之风

近年来，教育部门一直在遏制“高考状元”炒作之风，今年，各地仍将严格执行这一政策。

早在今年初，教育部就发文提到，要坚决扭转简单以高考成绩评价学生、以录取分数线评价高校的做法。严禁以各种方式公布宣传炒作“高考状元”“高考喜报”“高考升学率”“高分考生”等。

各地教育部门和中学不得给年级、班级、教师下达升学指标，不得将升学率与教师评优评先及职称晋升挂钩。

北京市提出，严禁宣传炒作“高考状元”“高考喜报”“高考升学率”“高分考生”和区域排名、学校排名等情况。

今年5月，福建省发布通知提出，高校要规范招生宣传，招生广告或者宣传严谨、规范，不得采取贬损、夸张、低俗以及其他不适当的语言或者方式开展招生宣传，不得以新生高额奖学金、违规承诺录取等方式争抢生源。

严禁以各种方式公布宣传炒作“高考状元”“高考喜报”“高考升学率”“高分考生”等。各地不得以高考成绩为标准奖励教师和学生，不得给年级、班级、教师下达升学指标，将升学率与教师评优评先及职称晋升挂钩。(完)

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