又是一年高考季，千万考生怀揣梦想，勇敢奔赴高考考场。近日，多所高校的书记、校长通过视频等方式为考生送上诚挚祝福。

人民网北京6月9日电 （记者李依环）又到一年高考季。据教育部统计，今年高考共有1193万人报名，再创历史新高。中国石油大学（北京）校长吴小林日前通过视频为高考生加油。她谈到，志不求易者成，事不避难者进。祝愿同学们用凌云健笔，写出锦绣答卷，考上理想学府。

吴小林介绍，中国石油大学（北京）一校两地，北京校本部坐落在风景秀丽的军都山南麓，克拉玛依校区位于被誉为“石油之城”的新疆克拉玛依市。学校是国家重点建设的行业领军高校、教育部直属的全国重点大学，也是国家“双一流”建设高校，被誉为“石油人才的摇篮”。

吴小林表示，学校肩负能源强国、能源报国重任。油气科学与工程优势学科群处于国内领先地位，并在国际上有重要的影响力。化学、材料科学与工程等基础支撑学科势头强劲，新能源、新材料和人工智能等新兴交叉学科蓬勃发展。

“同学们生逢其时、肩负重任。期待你们厚积薄发，开物成务。我在中国石油大学（北京）等你！”吴小林说。

(责编：李依环、熊旭)