人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>教育

“大学书记校长寄语2022高考生”系列报道——

中国石油大学（北京）校长吴小林：祝愿同学们用凌云健笔，考上理想学府

2022年06月09日17:39 | 来源：人民网-教育频道
小字号

又是一年高考季，千万考生怀揣梦想，勇敢奔赴高考考场。近日，多所高校的书记、校长通过视频等方式为考生送上诚挚祝福。

人民网北京6月9日电 （记者李依环）又到一年高考季。据教育部统计，今年高考共有1193万人报名，再创历史新高。中国石油大学（北京）校长吴小林日前通过视频为高考生加油。她谈到，志不求易者成，事不避难者进。祝愿同学们用凌云健笔，写出锦绣答卷，考上理想学府。

吴小林介绍，中国石油大学（北京）一校两地，北京校本部坐落在风景秀丽的军都山南麓，克拉玛依校区位于被誉为“石油之城”的新疆克拉玛依市。学校是国家重点建设的行业领军高校、教育部直属的全国重点大学，也是国家“双一流”建设高校，被誉为“石油人才的摇篮”。

吴小林表示，学校肩负能源强国、能源报国重任。油气科学与工程优势学科群处于国内领先地位，并在国际上有重要的影响力。化学、材料科学与工程等基础支撑学科势头强劲，新能源、新材料和人工智能等新兴交叉学科蓬勃发展。

“同学们生逢其时、肩负重任。期待你们厚积薄发，开物成务。我在中国石油大学（北京）等你！”吴小林说。

(责编：李依环、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部