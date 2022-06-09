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广西2022年高考圆满结束 预计6月24日可查成绩

2022年06月09日10:30 | 来源：人民网-广西频道
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原标题：广西2022年高考圆满结束 预计6月24日可查成绩

　　人民网南宁6月9日电 6月8日下午，随着高考外语科目考试结束，广西2022年高考统考圆满结束。

　　6月9日起，广西壮族自治区招生考试院将组织高考评卷工作，预计6月24日公布录取最低控制分数线，并对考生开放高考成绩查询通道。届时考生可查询高考成绩，具体查询方式另行公布，请考生密切关注“广西招生考试院”网站、官方微信公众号“柳园清风”发布的信息，以便及时了解最新情况。

　　据悉，今年高考招生计划正在编制审核中，《2022年高考指南——招生计划篇》一书预计在录取最低控制分数线确定前向社会公布。

　　6月24日至7月2日，自治区招生考试院将开通志愿填报系统，届时考生可以陆续填报志愿。其中，本科提前批、高职高专提前批志愿填报时间为6月24日10:00至6月28日10:00；其他批次志愿填报时间为6月28日15:00至7月2日10:00。

　　为加强考生志愿填报指导，自治区招生考试院将于6月26日至28日举办广西2022年普通高校招生网上咨询会。网上咨询会采用“语音视频直播+弹幕互动”方式进行，届时考生和家长可通过手机微信端和电脑端免费参加网上咨询会。在观看视频直播的同时，还可通过弹幕提问的方式与高校招生工作人员进行实时交流。

　　具体参与方式如下：

　　一、手机微信端：关注自治区招生考试院微信公众号“柳园清风”—普通高校招生网上咨询会。

　　二、电脑端：访问“广西招生考试院”网站。

　　自治区招生考试院温馨提醒广大考生及家长，高考结束后应注意调节好心态，适度休息放松，外出旅行时要注意人身安全，应提前了解广西今年普通高等学校招生录取的相关规定、志愿填报和投档录取相关规则、流程，为志愿填报做好充分准备。

　　在此期间，社会一些不法分子可能利用考生和家长们迫切知晓高考成绩及希望上好大学的心理进行志愿填报招生诈骗，请考生和家长提高警惕，谨防上当受骗。（彭远贺、杨金娇）

(责编：郝孟佳、李依环)

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