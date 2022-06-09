河南举办“平安留学”出国留学人员行前培训会

本报电 （记者周姝芸）日前，河南省教育厅以视频会议的形式举办2022年“平安留学”出国留学人员行前培训会，邀请多位留学领域专家前来授课，为有出国留学计划的学生提供行前安全培训服务。

培训会上，外交部领事保护中心参赞代双明结合多年驻外工作经历，通过具体案例分析，介绍了近年来我国领事保护及协助工作的特点和情况，以及当前海外安全风险隐患与应对措施，提醒留学生在外期间要及时了解外交部发布的海外安全提醒，保护自身安全。

北京大学心理与认知科学学院培训部主任李同归从疫情下的创伤后成长、留学的心理适应阶段、心理症状的识别、自我心理调适方法4方面，通过现实生活中的具体案例，讲解留学期间如何缓解压力，调整心态，改变行为，实现留学价值。

国际安全教育专家王学军结合发生在中国留学生身上的事例，分析了海外安全现状、留学安全事件成因，最后还围绕如何强化风险意识、做好留学安全防范等话题，教授了一些增强防范能力的实用技能。

英国面向海外名校毕业生放开工作签证

日前，英国政府推出一种新的工作签证，旨在吸引海外知名高校毕业生到英国就业。据介绍，全球排名前50的海外高校过去5年的毕业生均可申请此签证，且对申请者没有国籍要求，也无需英国雇主担保。

一旦申请成功，持本科或硕士学位的申请者可获得两年工作签证、博士学位申请者的工作签证有效期为3年。若达到特定要求，该工作签证持有人今后可申请其他长期工作签证。

英国政府还称，申请者必须通过安全及犯罪检查，英语听说读写能力达到中级水平。此外，申请人需出示证明，有至少1270英镑现金或存款。

（来源：中国侨网）

(责编：何淼、郝孟佳)