本报记者 周姝芸

近期，我驻多国使领馆发布相关提醒，不法分子利用留学生涉世不深、缺乏防范意识等弱点进行电信诈骗。就在不久前，加拿大一名中国留学生陷入此类案件，蒙受巨额财产损失。

那么，海外学子常遇到的诈骗类型都有哪些？应该如何快速识别骗局？本报记者对话留学专家与多名学生，梳理相关信息，助力海外学子平安留学。

擦亮双眼 一刻不能松懈

据加拿大当地媒体报道，日前，加拿大麦克马斯特大学的一名中国留学生遭遇跨国电信诈骗。该学生在今年2月初接到了一通电话，对方自称是中国驻加拿大使馆官员，告知该学生有人冒用了他的身份信息犯下刑事重罪。随即，一名冒充上海警官的骗子联系了该学生，恐吓他如果不能妥善处理此事，将会面临终身监禁。

不法分子声称，该学生需要提供一笔办案资金，在案件调查结束后资金会全部退还，在此期间不能将此事泄露给其他人。由于自己支付能力有限，在骗子怂恿下，该同学伪造了一段自己被绑架的视频，发送给父母索要赎金。远在国内的父母看到视频后心急如焚，立即向骗子转账汇款。在总领馆和当地警方协助下，该学生已识破骗局并安全脱身，案件还在进一步调查中。

这样的案件并非个例。今年3月，浙江省反诈中心通报一起留学生被骗案件。该省留学生小刘在境外接到自称是某快递公司的电话，称小刘有非法包裹从国外寄回国内，随后，一名“公安人员”称查询到小刘涉嫌跨国洗钱犯罪，让他交一笔资金配合调查。惊慌失措下，小刘以索要生活费为由让父母转账汇款，一共被骗255万余元。4月，据日本媒体报道，一名居住在日本长崎市的中国留学生也遭遇了类似电信诈骗案件，蒙受重大财产损失。

防范电信诈骗这根弦，一刻也不能松懈。面对套路百出、花样翻新的诈骗手段，海外学子务必擦亮双眼，保持警惕，保护自己的人身和财产安全。

内核相似 套路五花八门

“在荷兰，时常有学生向学联反映会接到类似电话。”陈榆是荷兰格罗宁根大学的博士生，也是中国留荷学生学者联合会主席。他说，这类电话的作案手法多是诈骗团伙冒充使领馆、当地警局移民局、快递公司，等等；告知学生“包裹被查到有违禁物品”“签证或者居留即将失效”“涉嫌刑事犯罪”……以这些理由欺骗留学生配合调查，进而实施下一步恐吓，企图谋财。

“租房、代售机票、买卖二手物品、换汇等交易类诈骗也较为常见，同时还有兼职类诈骗，新冠肺炎疫情下衍生出的与接种疫苗、核酸检测、隔离政策有关的诈骗等。”王学军是国际安全教育专家、留学安全培训机构“时分安全”的创始人，协助处理过不少留学生被骗案件。他进一步分析说：“诈骗手段看似五花八门，但实际内核是相似的，就是通过伪造假身份、编造假剧本、利用人性弱点来骗取钱财。具体而言，就是冒充公职人员、房东、中介、航司或旅行社工作者等，谎称受害者涉嫌违法；或是有性价比极高的商品出售出租、可以轻松赚钱。利用人的恐惧、贪小便宜等心理，诱导受害者转账、付款或‘投资’。”

“在部分案件里，诈骗团伙先拉长时间线培养感情，获取受害者的信任，卸下其防备心理。如果不了解身边存在的诈骗套路、识别诈骗分子的套路、不懂得保护好个人隐私信息，就有可能让诈骗分子有机可乘，甚至掉入罪犯的‘精神控制’，进而被骗。”王学军认为，这也是为何在有关部门和机构一次次发布电信诈骗的相关提醒后，仍旧有一些同学上当被骗的原因之一。

筑牢防线 护航留学之路

如果接到可疑电话，海外学子应该如何快速、有效地做出判断？对此，王学军建议道：“接到陌生电话，如果不能判断是否为诈骗，挂断后不要回拨，而应该去官方网站搜索相关部门电话，并主动致电进行核实。即使对方‘要求’不许联系其他人，也一定要向使领馆、当地警方等确认电话中所述情况是否属实。”

陈榆认为，还有少部分同学并未对电信诈骗引起足够重视，容易轻信诈骗信息。“诈骗团伙的诈骗方式层出不穷，不少留学生又涉世未深，因此时常有人落入圈套。因此，学子一定要了解此类电信诈骗的行骗方式，如收到可疑人员来电，建议不予理睬或者直接拉黑。”陈榆说。

对此，王学军有相同观点。留学生普遍年龄较小、接触社会不多，更容易轻信他人，在收到恐吓、利诱后往往容易“中招”。一人独自在国外求学，有时无法在第一时间与亲朋好友取得联系，这也增加了受骗的风险。

“我驻外使领馆或公检法人员，通常不会通过电话通知有国内的案件需要处理，更不会在电话里要求转账，或是禁止受害人与外界联络。因此，一旦接到这类电话，就可以立刻断定是诈骗，直接挂断。”王学军肯定地说。

“电信诈骗的最终目的就是让受害人转账。”陈榆认为，这是一个可以快速识别电信诈骗的方法。“海外学子一定要高度重视保护个人隐私和财产信息，守住不转账的底线。”陈榆说。

陈榆同时建议，海外学子可以下载国家反诈中心App，其中有各种网络诈骗案例，还设有随时举报诈骗信息的平台。除此之外，海外学子还可以关注当地使领馆和教育部平安留学相关公众号，及时获取最新提醒信息，护航留学之路。

(责编：何淼、郝孟佳)