原标题：英语全国卷:考查应用性和创造性能力

6月8日下午，高考英语科目考试结束。记者从教育部考试中心获悉，2022年高考英语全国卷坚持“方向是核心，平稳是关键”的原则，结合中学英语教学和复习备考实际，深化基础性，考查关键能力，进一步加强对学生德智体美劳全面发展的引导，加强教考衔接，服务“双减”工作，发挥高考命题的育人功能和积极导向作用。

融入中华优秀传统文化，强化体美劳教育引导

命题专家介绍，试卷所选语篇弘扬爱国主义，通过融入中华优秀传统文化和社会主义先进文化，引导学生坚定理想信念、提升品德修养、培养奋斗精神。比如全国甲卷，语法填空题报道了一位盲人徒步穿越古丝绸之路并沿途做环保的经历，展现中华文明的悠久历史。该语篇通过讲述中国故事，以浸润的方式引导学生加强对中华优秀传统文化的认同，增强文化自信，厚植爱国主义情怀。

新高考II卷的听力部分选取了一段运动俱乐部的讲话材料，阅读部分选取了关于运动促进心脏健康的文章，引导学生提高运动意识，保持身心健康。专家介绍，这是试卷围绕人与自然、人与社会、人与自我三大主题选材，对体美劳教育引导与考查内容、考查要求、考查情境有机融合，体现高考对体育、美育和劳动教育的引导。

“试卷通过选择具有时代特征的语篇，倡导学生养成独立思考的学习习惯，培育乐于探究的科学精神，构建友好互助的人际关系。”专家介绍，比如新高考I卷阅读部分选取了人类语言发展研究的文章，引导学生关注科学探索，培养发现问题和解决问题的能力；阅读部分选取了关爱养老院老人的研究项目的文章，倡导团结互助、彼此关爱的和谐人际关系。

创新情境设计，注重能力考查

“试卷在听力、阅读、语言运用和写作等各部分根据所选素材创设不同的生活实践情境和学习探索情境；通过增强试题开放性和灵活性考查考生运用语言的能力，引导减少‘死记硬背’。”专家表示，比如全国乙卷设置的写作情境是学校英文报正在开展以Learning English Beyond the Classroom（在课堂之外学习英语）为题的讨论，要求考生阅读一个有关学生英语学习活动情况的图表，并使用图表中的调查结果写一篇短文投稿。该试题针对“双减”政策的实行，引导学生在学习活动中勇于表达自己的观点和想法，践行英语学习活动观。

专家认为：“精心设计的试题情境使写作内容和形式更加灵活，内容切近学生生活实际，具有现实意义，在加强语言表达能力考查的同时，强调对应用性和创造性能力的考查，引导学生在语言学习过程中注重辨析语言和文化中的具体现象，梳理和概括信息，从自己的视角正确评判周围事物和不同观念，创造性地表达自己的观点和想法。”

专家表示，试卷对接高中英语课程标准要求，强化对基础语言知识和文化知识的理解和掌握，注重考查考生在牢固掌握语言知识基础上的综合语言运用能力，引导中学英语教学重视学生语言能力的提高。“英语科试卷在真实、地道的英语语境中考查基础语言知识和文化知识，使用的题型包括完形填空和语法填空等。这些题型要求考生在正确理解语篇主旨大意的基础上，关注具体语境中不同词语、句子与整个篇章结构之间的联系，考查考生对英语词法、句法以及语篇知识的掌握运用情况。”

此外，专家表示，试卷注重关键能力考查，尤其强化对阅读理解和书面表达等关键能力的考查。试卷阅读部分设置了考查作者观点或态度、语篇主旨要义等考查考生高阶思维能力的试题。这一类试题要求考生运用批判性思维和辩证思维深入思考文章主题和思想内涵，根据语篇内容进行逻辑推理并通过归纳和概括来作答，对考生的语言运用能力提出很高的要求。注重关键能力考查旨在引导学生通过听、说、读、看、写等各种英语学习方式和实践活动，灵活运用所学语言知识，不断提高英语语言综合运用能力。

（记者 杨飒）

(责编：郝孟佳、何淼)