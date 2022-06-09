原标题：文科综合全国卷：注重思想价值引领

6月8日，高考进入第二天，思想政治、历史、地理等科目上午开考。记者从教育部考试中心了解到，2022年高考文科综合全国卷包括甲卷和乙卷两个卷种，文综三科命题重视基础知识考查，注重思想价值引领，难度、题量、题型保持稳定，重在引导学生减少“机械刷题”，服务“双减”工作。

思想政治：强化基本概念、基本原理考查

教育部考试中心命题专家表示，2022年高考思想政治学科，进一步加深习近平新时代中国特色社会主义思想融入试题的深度和广度，让学生在考试中得到马克思主义中国化最新成果的熏陶和教育，“培养社会主义建设者和接班人，必须加强理想信念教育和价值引领”。

全国乙卷第23题，以中国共产主义青年团100年来团结带领青年为中华民族伟大复兴建功立业创设情境，引导青年学生正确认识和处理“小我”与“大我”的关系，增强听党话、跟党走的自觉性和坚定性。

专家介绍，思想政治学科的基本概念、基本原理构成了学科的主体框架和主要内容。强化基本概念、基本原理考查，就是强化基础性导向，引导教学回归课程标准、回归教材、夯实知识基础，引导学生减少“机械刷题”，服务“双减”工作。如全国甲卷第12题，以国家《关于建立健全生态产品价值实现机制的意见》中对生态产品的论述为背景，考查学生对商品、价值和使用价值等概念的理论内涵的理解。

地理：稳定的题型结构，给学生获得感

“2022年高考地理试卷延续了近些年的命题风格，保证了较为稳定的题型结构，适当控制文字、图表信息量，合理配置各卷种不同难度水平的试题，给学生以熟悉感和获得感。”专家介绍，“试题围绕新时代脱贫攻坚任务如期完成、乡村振兴全面推进的大背景，选取依托自身特色优势资源，提高内生发展动力所取得的斐然成绩为案例创设试题，增强学生的民族自豪感、社会责任感与时代使命感。”

全国乙卷第4～6题，展现西藏自治区拉萨市当雄县在脱贫攻坚过程中，依托当地特色的畜种牦牛，走出一条具有区域特色和现代化特点的产业扶贫之路，考查学生对青藏高原自然环境的理解以及人们依托自然环境发展农业生产的认识。

专家指出，地理试题广泛选取生产实践、学习探索中的真实问题创设情境，考查学生联系实际分析解决现实问题的能力，克服单纯通过死记硬背和“机械刷题”来解题的倾向。如全国甲卷第1～3题，设计我国某制造业企业进行跨国产业转移的生产实践情境，考查学生对中国企业在做大做强的发展历程中通过“走出去”寻找优势区位的理解与认识。

历史：强化党史考查，遵循课程标准

“2022年高考历史全国卷试卷风格、难度、结构、题型题量等保持稳定。”专家介绍，“通过选取新民主主义革命、社会主义革命和改革开放等历史阶段中具有代表性的重大史实和重要历史线索，考查学生对党的百年奋斗重大成就和历史经验的掌握及认识程度，引导学生树立唯物史观和正确党史观，弘扬伟大建党精神。注重结合中国古代史相关内容，发掘中华优秀传统文化中蕴藏的价值观、理念、思想，引导学生自豪地对待和弘扬中华优秀传统文化，树立文化自信。”

全国甲卷第41题呈现了我国不同历史时期的海防力量对比，要求学生分析各时期海防特征，概括影响中国海军实力的主要因素。全国乙卷第24题以商周青铜器为切入点，揭示了商周青铜文明与长江流域铜矿开发的关系，引导学生得出黄河、长江两大流域共同塑造了早期华夏文明的结论，深化对中华文明多元一体发展的历史认知。

专家还认为，历史试题通过设置开放性试题，加强对学生独立思考和历史思维能力的考查，鼓励学生从不同角度发现和提出问题，多角度分析解决问题，引导高中教学改变追求唯一标准答案、总结答题套路等重复、机械、固化的训练模式，促进学生主动学习。如全国乙卷第42题选取《后汉书》等史籍中关于东汉良吏与老虎相关的史事记载，要求学生自选角度发现问题，并得出相应的推论。

（记者 杨飒）

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