中新网北京6月9日电(记者 袁秀月)8日下午，伴随考试结束的铃声响起，全国多个省份的高考落下帷幕。

何时能够查分？什么时候填志愿？考后要警惕什么？高考后，这些事项考生要注意！

全国多个省份结束2022年高考

多地公布查分时间

2022年全国高考开始日期是6月7日，但各地高考结束时间并不一致，广西、安徽、吉林、山西、河南、陕西等多个省份的高考于8日正式结束，有部分地区的高考将在9日、10日陆续收官。

其中，江苏、黑龙江、江西、福建、湖北、湖南、广东等地将在9日结束所有考试。北京、海南、山东、辽宁等地将在10日结束考试。

目前，已经有部分省份公布了今年高考的成绩查询时间。

据北京教育考试院介绍，今年高考评卷工作将在6月8日至18日进行，6月25日公布高考成绩。广东省教育考试院也透露，高考成绩放榜时间依然定在6月25日左右。此外，将于6月25日左右公布高考成绩的还有湖北省、湖南省、海南省、河南省。

安徽省预计于6月24日公布各批次录取控制分数线和考生成绩。山西省、广西壮族自治区也将于6月24日公布考生成绩以及最低控制分数线。甘肃省6月23日提请省招委会审定后公布高考成绩和各批次控制分数线。

另外，还有一些省份给出了查分的大致时间范围，如云南省将于6月23日左右出分，四川考生大概在6月23日可查分。

吉林省预计将在6月末公布考生成绩和录取最低控制分数线。贵州省具体评卷工作将从6月9日开始，预计6月下旬公布成绩。山东省招考院透露，国家统一高考科目原始成绩及普通高中学业水平等级考试科目转换成绩于6月26日前公布。

部分地区高考查分时间。制图：袁秀月

多地填报志愿时间确定

高考成绩公布之后，紧接着就是填报志愿，各地在时间上也有不同安排。

北京市将于6月27日至7月1日填报本科志愿，高招录取工作定在7月初至7月底。

江苏省分两个阶段填报志愿，第一阶段：6月28日至7月2日，填报本科院校专业组志愿；第二阶段：7月27日至28日，填报专科批次院校专业组志愿。

湖北省填报志愿也分两次，第一次网上集中填报志愿时间为6月29日8:00至7月2日17:00。其中：本科提前批填报志愿的截止时间为6月30日17:00；高职高专提前批、本科普通批、艺术本专科批、体育本专科批、技能高考本专科批填报志愿的截止时间为7月2日17:00。

第二次集中填报志愿时间为8月8日8:00至8月11日17:00，填报高职高专普通批志愿。

甘肃省填报志愿时间为：第一次填报6月25日20:00至6月27日20:00；第二次填报8月6日20:00至8月8日14:00。

陕西省填报志愿分3个阶段进行：提前批次、单设本科批次、本科一批、普通高校职业教育单独招生(含专科)志愿在6月24日12:00至6月27日12:00填报；本科二批志愿在本科一批录取结束后填报；高职(专科)志愿在本科二批录取结束后填报。

此外，贵州省规定，6月底考生填好志愿，7月份开始高考录取。山西省在成绩公布后，随之展开考生志愿填报和录取工作，预计8月底结束。

严抓招考纪律

考生、家长要警惕这些诈骗套路！

除了高考成绩和填报志愿外，每年高考的招考纪律也备受关注。日前，针对“高考数学全国乙卷甘肃考生作弊”一事，教育部教育考试院再次向各地教育考试机构提出要求，进一步加强后续考试的考场监管，严肃考风考纪，坚决维护高考公平公正。

早在今年初，教育部就发文强调，进一步加强招生录取规范管理。其中提到，要加大违规查处力度，对于因疏于管理，造成考场秩序混乱、作弊情况严重、招生违规严重的，要依法依规对相关责任人严肃处理并追责问责。

文中还提到严厉打击“高考移民”、严防志愿被篡改、严禁以各种方式公布宣传炒作“高考状元”“高考喜报”“高考升学率”“高分考生”等。

此外，每年高考都会有一些不良机构或不法分子趁高考设计诈骗陷阱。公安部刑侦局总结了几种诈骗套路，比如提前查分、“补录名额、内部指标”、自称可办补助金、填报志愿指导、伪造录取通知书等。

常见的诈骗套路，还有花钱可以改成绩、伪造录取通知书、冒充高校招生人员、提前获取高考答案等等。

对此，公安部刑侦局提醒广大考生和家长，不要轻易点击来历不明的链接；保管好个人信息，拒绝向陌生人透露；通过官网渠道核实分数、录取信息。

正规的招生录取不会产生任何附加费用，凡是需要收取保证金、录取费、指标费的“招生指标”，100%是诈骗。

当接到自称高校、教育、财政等工作人员的电话、信息，要发放“国家助学金”“返还义务教育费”“助学扶助款”时，考生及家长一定要主动与当地教育部门或学校联系求证。(完)

(责编：牛镛、袁勃)