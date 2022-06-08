6月7日，2022年高考拉开帷幕，各地1193万名考生奔赴考场，为梦想乘风破浪。

上午开考前，教育部党组书记、部长怀进鹏在教育部教育考试院通过国家教育考试指挥平台检查全国高考工作，查看了部分考点、考场以及考生入场情况。他说，高考是国之大者，关系国家选才，连着社会民心，关乎稳定大局。各地要抓实抓细高考组织和考试防疫各项工作，确保应考尽考、安全平稳，努力向党中央、向人民群众交上一份满意的答卷。

稳妥应对突发情况，如约开考

当前，北京疫情正处于扫尾清零阶段。高考前夕，北京昌平区部分区域被纳入封控范围，封控区内的昌平二中回龙观校区考点临时转换至昌平区城北街道前锋学校备用考点，近400名考生全部平移至前锋学校开考。

早上8时许，记者来到前锋学校考点，不少考生和家长已在学校两侧的小广场等候进入考场，秩序井然。在学校门口，考生按照一米间隔有序排队，在身份核验区通过身份证、准考证核验和智能考试终端的身份识别后，进入测温区，温度正常方可进入考场。前锋学校副校长王志明介绍，前锋学校在前期已做了大量考务准备工作，给同学们营造一个非常温馨、温暖的考试环境。

四川雅安地震发生后，为确保考生生命安全，宝兴县考点平移至天全县备用考点，7日上午418名考生顺利开考。广东、广西、福建、江西等地近期遭遇强降雨，局地形成洪涝灾害，对考生出行造成影响，各地在应急预案下提前应对，上午语文科目正常开考。

细化强化防疫措施，应考尽考

记者从教育部教育考试院获悉，这次高考全国共设常规考点7753个、常规考场33万个，各地根据情况增设备用考点、备用考场，及时安排“医院考场”“隔离点考场”“重置考点”等，保障考生应考尽考。

今年北京、辽宁、四川为12名阳性考生在方舱医院提供考试服务；全国为120名集中隔离考生安排了隔离点考场，为700余名处于封管控区域考生安排了重置考点考场。

考试期间考生的核酸检测也没有落下。山东青岛各考点在考生必经位置设置核酸采样点，标准是每两个考场设置一个采样点，确保考试期间，每日组织考生有序快速进行核酸检测，并通过优化流程等方式，确保20分钟内完成检测。

提供精细服务保障，安心暖心

考试当日，各地各校纷纷采取相应措施提供精细服务保障，让家长和考生安心、暖心。

河北石家庄正定六中的一个考场，唯一的一名考生是来自石家庄市特殊教育学校的盲人学生肖铮。为了让肖铮有一个公平竞争的机会，各级考试院经过协商，为肖铮准备了一个人的考场，一份盲人试卷。今年教育部教育考试院为5个省的8名盲人考生单独命制盲文试卷，全国考试战线为1万余名各级各类残障考生提供合理便利和帮助。

在北京海淀区教师进修学校附属实验学校（北校区）考点，从违禁品检测、备用考场布置，到一次性伞套提供和考场空调出风口位置的挡风板设置等，贴心到位体现在考点的处处细节里。药品、食物、轮椅、拐杖等物品在考点一应俱全。“只要能想到的我们几乎都准备了，从开考到所有科目考试结束，医务人员会一直待命，为考生做好服务。”考务负责人秦建峰表示。

（记者 杨飒 周世祥）

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