6月7日，高考首日。尽管有个别地区因疫情防控影响延迟了高考，全国绝大多数高考生依然在今天走进了他们期待已久的考场，展现自己的才华。

上千万考生，1万多个考点，46万多个考场，这是一场举国关注、牵动亿万人神经的盛大考试。每年夏季的高考，注定都是灼热的、悸动的、精彩的。

毕竟，在当下，高考依然是人们改变命运的一个重要节点，考个好成绩，拼个好前程，也是所有高考生及家长的共同想法。观察一个社会是否上进、是否努力，高考不失为一个窗口。

疫情防控影响下，最近几年的高考又平添了许多新考验。很多课程需要通过网课，少了往日师长耳提面命、同学切磋琢磨的亲切；因为居家学习，考生需要有更多的自律、自警，需要更合理分配有限的时间。

因为疫情防控需要，今年的高考生在步入考点、考场时，也面临着诸多新的要求。一个小小的细节是，往年考生落下的可能是准考证，今年则有几起把核酸检测报告落在家里的情况。疫情也是一张考卷，包括考生在内的所有人都需要认真面对并努力答好。这也是一种独特的人生体验，经历过才会感受到不一样的色彩。

防疫秩序下，社会上原有的医疗资源使用、出行规则、生产经营秩序都发生了变化。但为了做好高考保障，各行各业纷纷为高考做出临时性调整，全力为高考生保驾护航。高考首日，各考点很好协调了考试组织与防疫措施落实的关系，全国每个考点由当地卫生疾控部门安排的专业副主考，发挥了重要作用。北京封管控考点考生实行的“吃住行考”一体化的办法，也行之有效。

此外，在应对复杂天气、医疗应急、交通出行等方面，各地也有很多很好的办法。如福建高考期间启动防暴雨Ⅳ级应急响应；深圳地铁向考生推出“优先过安检”“绿色通道”“爱心加油站”等措施。即便在普通民众那里，“莫鸣笛”“不吵闹”“不要干扰了高考生”等，也成为绝大多数人的共识。这实际上体现出整个社会的一种可贵认知，即应给予高考生最大的便利。

这种全社会都来保驾护航的做法，并非某些论者所说的“过度保障”。本质上讲，借助高考这个节点迸发出来的善意，不过是我们这个社会原本就葆有的仁爱之心、为善之心。

平日里波澜不惊，临大事则奔涌而出，人们在高考一事上所释放出的热力和爱，不排除有情感折射、情绪转移等心理活动，也不排除很多措施不过是“备而不用”“有备无患”，但这种覆盖所有高考生的关怀，正是我们这个社会的信心和底气所在。每年的高考都是全社会的一件大事，社会各界为高考生保驾护航，就是在呵护这个社会的理想和价值。

今年的高考刚刚开启，接下来的日子里，我们还需要加把劲儿，多操些心，再接再厉，用心用情用力保障好这个高考季。在考生而言，要做到“应考尽考”；在政府而言，要做到让每一个高考生都能安心应考。

（作者：龙之朱，系媒体评论员）

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