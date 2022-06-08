2022年普通高等学校招生全国统一考试英语北京卷以“立德树人”“服务选才”“引导教学”为指导思想，贯彻对核心价值、学科素养、关键能力和必备知识的考查，特别是对辩证思维、创新思维等高阶思维能力的考查。

命题充分体现服务“双减”改革的导向，有助于在“双减”背景下，教育教学质量的提升，以及考生语言核心素养的发展。试题联系社会实际，强调情境设计，进一步增强基础性、综合性、应用性、创新性，尤其突出对学用能力的考查。试题有效突出良好教育生态的构建，加强教考衔接，引导以评促教、以评促学，夯实全面成长基础。

2022年高考英语北京卷呈现以下特点：

一、以立德树人为主线，强调育人功能

2022年高考英语北京卷进一步贯彻育人导向，选材围绕人与自然、人与社会、人与自我三大主题，全面考查英语综合运用能力，持续强化对德智体美劳教育的引导，夯实全面成长基础。主要体现在：

1. 弘扬奋斗精神，倡导人际信任，鼓励积极生活。如，阅读理解B篇讲述了主人公Alice实现自我蜕变的心路历程，故事旨在引导考生在面对困难和挫折时，不气馁，做一个自信自强和对社会有用的人。完形填空语篇作者回忆了在幼儿园工作期间感人的一幕，这次难忘的经历不仅让故事中的“我”，也让故事外的读者感受到了人与人之间信任的力量。书面表达第一节讲述了一个十五岁少年的创业故事，旨在引导考生也要像故事中的主人公一样，做一个勤于思考、勇于创新的青年学子。

2.深化德智体美劳五育并举。如，阅读理解第二节一文介绍了健康的益处和意义，旨在引导考生认识到体育和健康在个人成长过程中的重要性，树立健康第一的理念。

3.关注科技前沿等社会热点话题。如，阅读理解C篇通过探讨解决食品安全问题的系统化思维过程，引导考生关注民生问题，并尝试运用系统化思维来分析和解决真实问题。阅读理解D篇讨论了两位量子计算领域知名科学家的观点，引导考生放眼世界，关注全球经济变化，尊重知识创新，了解科技发展给人类带来的新成就。

二、以学科素养为核心，强调关键能力

2022年高考英语北京卷进一步聚焦对必备知识、关键能力、学科素养的考查，突出主干知识，重点加强对阅读理解、语言表达及辩证思维等的考查。主要体现在：

1. 注重基础。强调主干知识运用和关键能力的考查。如，完形填空考查考生在对语义、语境、语篇的准确理解的基础上，对常用词汇的准确运用能力。考生需要结合词汇知识、语篇知识、生活常识和文化背景知识进行逻辑推理和综合判断。

2. 发展思辨。阅读理解鼓励考生运用已有知识进行归纳概括、逻辑推理等高阶思维活动，从而把握语篇的主题意义、内涵精髓和作者态度意图。如，在阅读理解C篇和D篇的试题设计上，加大了对考生篇章概括、推断等高阶思维能力的考查，鼓励考生挖掘篇章的深层含义，读懂言外之意。此外，试题鼓励考生逻辑清晰而有条理地表达个人想法和见解。如，书面表达第一节第43题具有审辩性和开放性，考生需从少年的创业经历总结其优秀品质，并与自身相关联，通过思考和筛选，对主人公某一项优秀品质进行评价，展示考生看待问题的不同角度和认知层次。

3. 促进表达。注重提升表达能力，鼓励考生运用语言准确得体地传递信息和思想，落实语言学习的最终目的，体现学科知识、能力素养、逻辑思维的融合统一。如，书面表达第二节，考生在写邮件邀请英国好友做线上交流时，需具备扎实的语言知识、较强的语言运用能力、清晰的逻辑建构、得体的交际意识，才能顺利完成写作任务。试题能够帮助考生充分展示综合语言表达能力。

三、以情境为载体，强调语言运用

2022年高考英语北京卷进一步加强了情境的真实性，以情境为载体，在贴近时代、贴近社会、贴近生活的情境中考查考生运用必备知识理解和表达意义、情感和观点的能力，突显在情境中认识问题、分析问题和解决问题的考查要求。主要体现在：

1. 在情境中考查考生知识运用的能力。如完形填空注重在情境中考查考生词汇的准确理解的能力，引导考生关注词汇是在语篇中通过一定语义关系与其他词语建立联系的。语法填空注重考查考生在语篇中理解和运用语法的能力，引导考生关注语法知识是“形式—意义—使用”的统一体。

2. 在情境中考查考生理解能力。高考阅读理解所选素材均为语篇真实的英语语言素材，而阅读理解能力是读者与这些文本的互动能力，需要考生运用语言知识和语言技能等对书面语篇传递信息、观点、情感和态度等深入理解。

3. 在情境中考查考生综合性语言实践能力。如书面表达第一节第43题，题目有一定开放性，要求考生基于对文本的理解，表达个人的情感和观点，着重考查考生在语境中分析、评价与创新的能力。

4. 在情境中考查考生语用能力。如书面表达第二节创设了接近现实生活的交际语境——邀请国外好友做线上经验交流，突显对语用的考查，引导考生依据情境得体地使用语言，实现交际目的，并借助恰当的知识选用和意义表达，完成写作任务，真正实现与他人有效的沟通、交流和合作。

四、强调教考互动，服务“双减”工作

2022年高考英语北京卷依托课程标准，准确把握课程标准的内容和要求。主要体现在：

1.引导教学以课程标准为依据，遵循考生的认知发展规律，一方面确保考生素养发展与课标要求一致，教学与考试相互衔接；另一方面，引导教学避免超标学习，避免死记硬背和机械刷题，切实减轻考生学习负担。

2.引导考生更多地运用知识解决实际问题，知行并进。实现必备知识和关键能力的重点考查，真正实现中国高考评价体系所倡导的从“考查知识”到“考查能力”再到“考查素养”的根本转变。

点评人：

陈新忠 北京教育科学研究院基教研中心

窦飒 北京市朝阳区教育科学研究院

付绘 北京教育学院丰台分院

(责编：李依环、熊旭)