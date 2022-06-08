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高考首日，山东出动警力2.2万余人全力护航

2022年06月08日16:50 | 来源：人民网-山东频道
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原标题：高考首日，山东出动警力2.2万余人全力护航

　　人民网济南6月8日电 “别慌，来得及！”6月7日上午，山东聊城临清市，一名考生走错考点，眼看考试马上就要开始了，临清交警铁骑高考服务队的骑警立即出动，帮考生戴上头盔，带着他一路赶往临清一中考点，用时不到5分钟，便将考生安全送入考场。

　　6月7日，2022年全国高考拉开帷幕。高考首日，山东共出动警力2.2万余人，警车5150台次，为考生提供交通引导和办理临时证明等各类服务839次，全省各考场及周边治安秩序良好，道路交通安全有序。

　　高考期间，全省各级公安机关从严从实做好高考各项安保工作，与教育、卫健、城管、电力等部门密切合作，加强考点出入口疫情防控，协助做好身份识别、测温登记、进场检查、人流疏导等工作，防止人员聚集，维护好现场秩序。

　　全省各级公安机关及时帮助考生解决实际困难，对考生办理身份证明的急迫需求“马上办、现场办”；妥善处理考生及家长的报警求助，强化考点周边交通疏导，科学部署警力，及时疏导分流，建立绿色通道，确保考生交通顺畅；发挥群防群治优势，充分发挥“三联”机制优势特点，深度整合校园保安、学校保卫干部、群防群治力量，发挥好民警、辅警、保安、学校内保干部联合组成的护考小分队实效，实现考点防范、防疫与社会面防控无缝对接，严防发生安全问题，切实为高考安全顺利进行创造良好社会治安环境。

　　全省公安交警部门全力开展考点周边交通秩序维护，加强考点周边巡逻防控和交通管制，优化考点周边道路交通管控，采取区域禁鸣、路段限速、单向交通、车辆限行等措施，坚持人性化执法，对高考公务用车、接送考生车辆的轻微交通违法行为，教育警告后及时放行，确保考点周边道路通行安全有序。

　　在全省357个高考考点建立驻勤服务站（点），配备警用服务车辆1400余台，设立护考交警小分队，配备警用摩托车，为遇有交通拥堵、发生交通事故以及忘带准考证的考生提供应急救助服务。（宋翠 刘贵增 王琪琪）

(责编：郝孟佳、李依环)

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