原标题：陕西西安：“爱心”护航高考 为考生梦想保驾

人民网西安6月8日电（邹星、实习生徐思懿） “十年磨一剑，一朝试锋芒。”2022年夏季高考如约而至，无数寒窗苦读的学子们，迎来他们人生的第一次大考。为了助力高考，西安市增加公交途径高考考场线路运力，减少中午停运车辆，缩短车辆间隔，出租车行业也组织开展了“爱心送考”活动，为西安6.4万名考生赴考保驾护航。

穿着崭新的工装、清扫整洁的车厢、满载诚挚的祝福……6月7日一大早，西安出租汽车集团雷锋车队驾驶员刘卫开启了他第十五年的“爱心送考”之路。

刘卫将精心准备的礼物赠送给考生。人民网 邹星摄

“我在酒店门口等孩子，记得检查好考试要用的物品，别遗漏了。”早上7时30分，刘卫带着精心准备好地“送考礼物”，提前等候在约定地点。

刘卫告诉记者，由于考生家长在几天前不慎扭伤了脚，行动不便，就把接送考生的任务委托给了刘卫。虽然距离考点西安市第三中学只有短短的两公里，但在此之前，刘卫还是细致地对车辆进行了全面检查，并提前确认了行车路线和时间，确保接送考生这2天8趟不出任何问题。

刚见到考生李睿妍，刘卫师傅就迫不及待的将自己精心准备的礼物送了出去，其中有钢笔、笔记本、明信片和雷锋车队的队徽，特别的是，明信片上写满了刘师傅对考生鼓励的赠语。“海阔凭鱼跃，天高任鸟飞，祝你一鸣惊人”“高考有平常心，就有最佳的发挥，满怀信心便能跨越障碍”……字里行间，尽是美好的祝福。

“这是加油礼物，更是传递爱心的礼物，‘爱心送考‘为我们解决了燃眉之急，感谢刘卫师傅的辛勤付出。”酒店门口，考生家长杨女士拄着双拐，对刘师傅连声道谢。

刘卫与考生合影。人民网 邹星摄

送考路上，刘卫一边开车，一边鼓励着李睿妍，提醒她不要紧张稳定发挥。“十年寒窗苦读，这是孩子人生当中最重要的时刻，作为一名驾驶员能有机会为考生和家长服务，是一件非常有意义的事，我会一直坚持下去，希望用我的实际行动，将这份爱心传递下去。”

西安公交集团巴士运营有限公司高考服务点。实习生 徐思懿摄

6月7日早上7时许，在西安大庆路劳动北路口24路起点站，西安公交集团巴士运营有限公司六车队24路负责人韩晖和四名同事一起正在为高考服务点做准备。他们负责及时处理突发事件，为急需帮助的考生提供服务。服务点的桌子上，有工作人员细心准备的矿泉水、藿香正气液、医用口罩和各类文具，值班的高考应急车也停靠在一旁，随时应对各种突发情况。

“7号8号这两天，我们每天上午和下午都要值班，上午是七点到九点二十，下午是一点到三点半。等到了考生最晚进入考场的时间，我们才会逐步撤离。”韩晖介绍。

高考服务点配备了高考应急车。实习生 徐思懿摄

乘坐上一辆24路公交车，记者了解到，这趟班车因为途径西安市第四十二中学、西北工业大学附属中学、西安市第八十二中学和陕西师范大学附属中学四个考点，西安公交集团加密了开考前班次，平均每三分钟一趟，缩短了发车间隔，并且实行全员出车制度，该线路全体驾驶员全部出动。“我们希望能更好地为考生提供便捷，减少他们的候车时间，营造好的交通环境。” 韩晖说。

“在高考期间有免费接送孩子的公交车，去考场既省心又方便，感觉很暖心，感激公交集团能有这样的举措，也感谢这些公交司机的辛苦付出。” 在西工大站点，孩子刚刚进入考场的周女士表示。

用心服务，为爱送考。公交人用最真诚的态度和最大的努力守护考生的梦想，让他们能在追梦路上勇往直前。

(责编：郝孟佳、何淼)