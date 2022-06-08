人民网北京6月8日电 在老师手把手的细心指导下，同学们轮流在假人身上进行实践操作，每个“急救员”神情严肃、动作规范……近日，由成都工业学院后勤服务集团与成都市郫都区红十字会合作推出的《健康知识与生命急救技能训练》公选课第一期落幕，36名学生通过考核取得红十字会救护员证。

《健康知识与生命急救技能训练》公选课授课现场。校方供图

这门课的课堂上，老师们通过“现场讲授与演示”“情景模拟”“线上线下结合”等形式，带领大家学习气道梗阻处理、AED（自动体外除颤器）使用、CPR（心肺复苏术）、创伤救护、常见急症与避险逃生等应急救护的常用技能，帮助同学们掌握各项生死攸关的 “绝技”。

《健康知识与生命急救技能训练》公选课授课现场。校方供图

据介绍，此课程旨在普及急救知识，提升校园应急救护能力。内容涵盖健康基本知识、疾病预防、创伤救护、心肺复苏等常见急症与避险逃生等应急救护的知识和实操技能，充分体现实用性。授课团队则由拥有红十字会救护师资质的教师及学校专业医护人员等构成。

《健康知识与生命急救技能训练》公选课授课现场。校方供图

记者了解到，《健康知识与生命急救技能训练》公选课的开设，是成都工业学院后勤服务集团加强校地合作的一次全新尝试，意在探索“小班化教学”“双师课堂”“教学资源共享”“理实结合，注重实用性”等应用型课程教学特点，引导学生思考生命观、价值观、劳动精神与奉献精神。该学院将继续利用后勤独有的实践平台和资源优势，不断深化校地合作，推动急救教育覆盖校园。(孙竞、张婷）

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