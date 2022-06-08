6月7日上午9点，2022年高考大幕正式拉开。

受疫情影响，在辽宁省丹东市的方舱医院里，也专门设置了“特殊”的考场。这间考场里，有部分在接受隔离的考生，还包括1名正在接受治疗的考生。

考务人员在“特殊”考场为考生监考。图为监控视频截图

当天，考务人员身穿白色防护服，走到考生身边分发放试卷，帮助考生摆放好答题卡……一个个暖心举动，让考生可以安心考试，消除顾虑。

考务人员在“特殊”考场为考生监考。图为监控视频截图

为了实现应考尽考的目标，丹东市在全面落实国家和省疫情防控各项措施的基础上，针对涉疫考生启用备用隔离考场和医院隔离考场。

“我们连夜完成考场整理、消杀、消杀后效果评价；落实了考试期间考生用餐、考试间歇休息区的布置……”丹东市第一医院的医护人员表示，医院专门抽调医护骨干组成方舱应急备用考场监考及医疗保障队，统一接受了市招考办的监考培训，配合执行监考任务，并全程负责考试期间考生的医疗保障任务。

“对于考生来说，这是一次人生大考。希望大家的全力以赴能让考生在接下来的考试中发挥最好水平。”医护人员说。

(责编：何淼、郝孟佳)