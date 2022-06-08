原标题：特写：孩子高考父亲执勤 他们奔赴不同“考场”

图为苏和和家长们一起为考生加油。 张林虎 摄

“加油，有老爸给你站岗，你一定能考好！”目送着女儿走进考场，苏和迅速回到车流中。

6月7日，呼和浩特市17697名考生走进高考考场。

高考是人生中的大事，牵动着千家万户。今年，呼和浩特市公安局交通管理支队赛罕大队4位民警的孩子参加高考，而作为交警老爸的他们以“双重身份”站在考场外，别样守护孩子们安心赴考。

图为苏和跟女儿击掌加油。 任瑞 摄

和往年一样，交警苏和、宫晓东早早来到呼和浩特市第二十九中考点外，他们的主要工作是疏导交通，维护考场秩序，给考生营造良好的考试环境，对遇到困难的考生及家长快速反应，给予帮助。

和往年不一样的是，这一次俩人不仅多了一重身份，心里也多了一份紧张和牵挂。

图为宫晓东和女儿。 张林虎 摄

这是苏和第二十三次参加高考勤务保障服务工作，巧的是，女儿在他的执勤考点参加高考。“人生是一个不断学习，努力奋斗，持续积累的过程，希望女儿能拼尽全力奔赴未来，也能安然接受一切结果。”

苏和说，每年都为考生保驾护航，今年女儿参加高考依然选择坚守岗位。“我还是坚持在考点执勤，就是想把正能量传递给她，让她懂得什么是责任与担当。”苏和说。

高考首日，宫晓东早早起来给女儿做了早点，这是女儿平时没有的待遇。和苏和相比，他需要早早把女儿送到呼和浩特市第三十八中考点，再返回呼和浩特市第二十九中执勤点。

“孩子小时候有点不理解我的工作，后来也就习惯了，随着年龄越来越大，慢慢懂得了人民警察的含义。”宫晓东说。

“爸爸把你送进考场后，还要去执勤，就不能一直陪着你了，儿子加油。”考试前，交警苏晨日和儿子做了约定，“放松心态，爸爸和同事们为你们保驾护航”。

图为苏晨日挥手送儿子进考场。 张林虎 摄

为了让更多考生平安顺畅到达考场，苏晨日不能像其他考生家长一样在考点外陪伴儿子，他一早把儿子送到考点后，快速返回自己执勤的考点维持交通秩序。

苏晨日说，对于父母而言，高考是孩子的人生大事，全程接送、门外守候，既为见证，也为确保顺利。然而，身为交警的他们选择坚守岗位，护送更多的考生顺利进入考场，也是以另外一种方式陪伴孩子征战“考场”。

图为仲子辉让儿子放平心态。 张林虎 摄

“往年的高考，在我看来更多的是工作和责任，今年感觉完全不一样，想到儿子高考我还有点紧张。”交警仲子辉坦言，这些年他陪伴家人的时间很少。“儿子非常支持我的工作，学习也很自觉，我在车流中为他祈祷。无论结局如何，成绩怎样，只要尽心了，努力了，就好。”

“这是一次特殊的高考执勤，也是一次暖心的隔空陪伴。”在呼和浩特市公安局交通管理支队赛罕大队副大队长包青山看来，孩子在考场里面，交警在考场外面，孩子完成的是一份高考的答卷，而交警完成的是守护老百姓的答卷。

每场考试结束后，交警老爸们和孩子只是简短地见面或者打个电话，说一句鼓励的话后，就返回到后续的执勤中。(记者 张林虎)

(责编：郝孟佳、何淼)