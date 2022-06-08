原标题：高考送考老师：从和学生一样紧张到学生的“守护神”

6月8日，广西柳州市第六中学的高考考点，送考老师卢武与考生击掌加油鼓励。 受访者提供

6月7日，2022年全国高考大幕拉开。在广西柳州铁一中学执教27年的历史老师卢武身着红色T恤，开始他的第7次送考。

“5点钟就醒了，睡不着。”卢武醒后，想到的第一件事是要准备红色塑料袋。“为啥？因为学生带包过安检，如果包里有金属物件触发警报声，就要把东西全部拿出来检查。我就想，有个袋子就能把东西快速装一装。”卢武说，今年考生进考场前增加了一道安检，学生在心理上会更加紧张，因而老师的工作就要更加细致。

不到7点，卢武到达柳州铁一中学(城站校区)。7点20分点名，7点30分，他随车去往距学校3公里远的柳州市第六中学考点。作为送考老师，卢武的心情从此时起便紧张起来。

“即使是进入考点，还得担心学生的东西是否带齐。”卢武说，之前他送考的一位学生进入考点后不确定自己的准考证是忘在了家里还是掉在了送考大巴车上。于是卢武立刻联系了大巴车司机，让司机找地方停车检查，随后又联系考生家长回家查找，并安慰考生：“不用着急，如果都找不到也没关系，我们会帮你处理的，放心！”最后，是考生的父亲从家里把准考证送到了考点。

9点铃响，高考第一科考试开始。卢武和学校的其他老师仍然站在原地没有离开。卢武解释：“这时候最害怕的是突然从考场跑出来一个学生。如果真的出了状况，我们就要马上着手帮助解决。”

15分钟后，考生不得进入考场，卢武从送考开始就悬起的一颗心才得以暂时放下。

回看身后的这一考点，卢武直言：“太熟悉了。”他曾在这里度过三年的高中时光，这里也曾是他的高考考场。“当年没有送考，我是自己骑单车来的。”回忆起31年前的高考，卢武还记得写语文卷子时听到附近噼里啪啦的鞭炮声响。“那时候觉得高考就是一场普通考试，因为能考上大学的人不多，社会关注度也没有现在那么高，针对高考，老师也不会像我们现在做得那么细致。”卢武说。

6月8日，广西柳州市第六中学的高考考点，送考老师卢武为考生做考前准备。 受访者提供

今年，距离卢武第一次送考已经过去近20年。“第一次送考的时候没有经验，我和学生一样紧张、一样害怕，怕哪里做得不够好，这毕竟是关系到孩子一辈子的大事。”

从2004年到2022年，为7届学生送考，卢武如今也从容了许多。他提到曾经有一届考生在去考点的路上车子抛锚，需要换一辆车，他表示，如果是他带的学生碰到这样的情况，他会临场机变安慰学生：“人生路上碰到坎坷大不了换一辆车，目的地还是会按时到达。”

2022年，广西壮族自治区高考考生规模达61万人，其中，报名参加统考人数突破44万人，统考人数连续7年再创历史新高。高考，是一场越来越受社会瞩目的盛会。

如今，经历过多轮送考的老师，都已经成为学生考前心灵的“守护神”。考试前夜，卢武和他的学生们说：“这次考试只是决定了我们未来四年去哪个饭堂吃饭而已，不决定将来从事什么职业、在哪里工作和生活。”他在班上给学生讲笑话消除他们的紧张心理，陪心理紧张的学生到学校操场散步，做心灵“按摩”。

从学校出发时，卢武和其他老师头戴“考神护体”、“旗开得胜”等字样的头饰为学生加油打气。击掌、拥抱，学生们在进考场前通过这些小举动从老师身上获得积极的心理暗示和一战考场的力量。

“你看门口站着的家长，他们很紧张，学生也会紧张，最后考的就是心态。到了送考阶段，老师最大的作用就是让学生的心安定下来。”卢武说。（作者 李娇阳）

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