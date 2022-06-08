原标题：广西全力保障高考平安顺利

人民网南宁6月8日电 （记者彭远贺）6月7日，2022年普通高等学校招生全国统一考试开考，广西高考考生规模达61万人，其中，报名参加高考统考人数突破44万人。全区共设90个考区，283个考点，18580个考场。广西教育、卫健、疾控、公安、气象、电力、工信等多部门紧密配合，积极开展“2022 高考护航行动”，全力保障高考平安顺利。

为保障高考顺利进行，广西各地、各相关部门在考前就未雨绸缪，做足各项准备工作。5月23日至29日，自治区招生考试院会同自治区公安厅、保密局、卫健委、工信厅开展了考前准备工作综合检查，对检查发现的问题责令整改到位。广西还通过大数据筛查等多种方式对所有考生逐一摸排，对区内外滞留考生开展排查和劝返工作，提醒、督促滞留考生务必在规定时间前返回考点所在地。

根据防疫要求，今年广西考生（及共同生活居住人员）从备考期间至考试结束，都要做好每日体温测量和健康监测，并按要求完成“三天两检”。进入考点时，考生及相关考务人员还需提交《个人健康情况筛查表》和核酸阴性证明等。如果考生出现体温异常，各考点防疫小组将对考生情况进行综合研判，考点还给特殊考生安排了医疗室、防疫专用通道以及相关备用隔离考场，供健康监测情况异常的考生参加考试。

防城港市上思县考生排队进行体温监测后进入考场。上思县融媒体中心供图

各考点在防疫专职副主考的指导下，每日开展考点校园环境卫生全面清洁。封闭考场前，各考点将进行一次彻底的预防性消杀。每个科目考试前，指定专人对考点、考试场所、通道、区域、桌椅等进行清洁消毒，明确张贴完成标识，并在消杀后进行通风。在边境地区，崇左市严格制订了疫情防控方案和应急预案，设置充足的备用隔离考场；防城港市细化“一校一策”措施，对东兴市校内考生实行校园闭环管理，将校外考生、社会考生和考务工作人员集中在酒店实行闭环管理，并安排专人联系、专车接运。

在严厉打击利用高科技手段作弊方面，广西加强考生诚信考试教育，同时集中开展净化涉考网络环境、打击销售作弊器材、打击替考作弊、净化考点周边环境、清理整顿涉考培训机构和助考中介等5项考试环境综合治理专项行动，重点开展整治手机作弊专项行动。今年，广西共有60 多个固定站投入监测，安排了50 多辆监测车进行高考保障工作。除了在考场开启5G信号屏蔽仪，在特别容易利用无线电进行作弊的频段，广西也采取了技术的手段进行压制和处理。

在考中，广西严格执行考生入场“两次安检”措施。第一次安检：在考点入口，采取人、物分开检查的模式，包括“仪器检测+开包检查”，排除通讯工具，例如手机、手表、手环等；第二次安检：考生进入考场时，由监考员使用金属探测仪对考生进行全方位检查。同时，自治区派出巡考员赴全区各地各考点进行巡考检查，组织视频巡考员在自治区招生考试院国家教育考试考务指挥中心对全区考点考场进行全程实时视频巡考，一旦发现问题，立即进行处理。

贵港市平南县青年志愿者为考生服务。平南县融媒体中心供图

针对高考期间雨水频繁的情况，广西要求各地及时掌握考试期间天气情况和灾情预测预报，加强应急演练，做好应急物资和救援队伍保障工作；严格执行24小时值班值守和信息通报制度，一旦发生突发事件，及时启动应急预案，迅速组织力量抢险救援。

柳州市专门召开会议部署汛期高考安全工作，并对全市25个考点开展了汛期安全隐患排查，全面消除汛期倒灌风险，对市区考点涉及城市易涝点做好了应急处置准备；梧州市开展拉网式排查和每日巡查，确保各考点及周边环境没有重大汛期安全隐患，做好试卷运送、防汛防涝、防范雷雨天气等工作；玉林市组织各考点在校门口搭建帐篷通道供考生避雨，并租用361辆车况良好的公共汽车，接送14652名考生到各考点赴考，将强降雨天气对高考的影响降到最低。

南宁交警在南宁三中考点维持交通秩序。南宁交警供图

此外，广西继续坚持以考生为本的原则，细致做好服务考生各项工作，共为114名残疾考生提供了合理便利服务。高考首日，南宁交警全员上岗，共出动警力1700余人次、警车265辆次，组织25支应急小分队，规划设置65条护考线路，为考生提供应急救助服务24次。防城港市开展“爱心送考”行动，并为考生免费提供雨具和餐食。柳州市派出公安交警、治安、巡逻、特警、反恐等支队公安干警参与高考安保工作，确保考生和考点安全。

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