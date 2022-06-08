原标题：2022年湖南高考首日平安顺利 滞留外省考生已全部返湘

人民网长沙6月8日电 6月7日下午17时，伴随着终考铃声，2022年湖南高考首日顺利结束。截至下午5:30，湖南省教育考试院发布消息，各地考试组织平稳顺利，考场秩序井然，考风考纪良好，没有接到突发情况报告，社会反响平稳，高考首日交上平安答卷。

今年高考前，湖南省滞留外省的考生已全部返湘，共46.52万人参考，设121个考区、296个考点、1.79万间考室，另设有121个备用考点、296间备用考室、1210间备用隔离考室、103个隔离医院考点、121个集中隔离酒店考点、48间其他备用隔离考室，近6万人参加考务工作，共为149名符合条件的高考残疾考生提供了相应的合理便利措施。据初步统计，今日全省缺考人数2801人。

上午8:50，湖南省人民政府副省长、省招委会主任何报翔通过视频连线调度了全省14个市州高考工作情况，对后续组考工作提出要求，并通过省国家教育考试网上巡查系统查看了考点考试情况。

湖南省教育厅党组书记、厅长夏智伦在省国家教育考试考务指挥中心坐镇指挥，省教育厅其他厅领导与省公安、保密、卫健委派出的厅级领导分别带队到14个市（州）进行巡考督查。省教育考试院院长唐未兵、党委书记吴德平全程在省国家教育考试考务指挥中心值守，省委宣传部、省国家保密局、省工信厅、省卫健委等派出精干力量参与值班。

湖南省各地、各部门严格按照《考务工作手册》和《湖南省2022年普通高等学校招生考试疫情防控实施方案》的要求，抓好疫情防控和考试组织，切实履职尽责，在诚信教育、考试安全、疫情防控、环境整治、交通疏导、舆情监测、应急处突、食宿卫生、医疗救治、心理疏导和极端天气应对等方面加强综合保障，积极营造平安、健康、温馨的考试环境。

考试结束后，湖南省教育考试院还将组织专门力量，对全省所有考点的考场监控录像以及试卷保密室、试卷保管室、考点视频监控室的监控录像进行回放审看，一旦发现考试违规情况，将按有关规定严肃处理。（林洛頫、成静）

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