李芳森

原标题：73岁“红枫妈妈”的22年护考路

雅礼中学考点。人民网 李芳森摄

今日高考。

早上6点，湖南省长沙市雨花区东塘街道枫树山社区，黄秋云家的灯光已经亮起。

“今天早点出门，在家长和考生到考场前，把准备工作都做好。”2000年，黄秋云从社区工作退休，便加入到社区的志愿者队伍。“我是在6月份退休，参加的第一场志愿服务就是在雅礼中学考点的护考。”

年年高考年年在，岁岁护考岁岁忙。22年来，黄秋云一直在服务群众的第一线，即使是73岁高龄，也勇于在35℃的高温下坚守。

在雅礼中学旁的劳动西路，种植着两排整齐的枫树，等到盛夏过后，绿意褪尽，便是在秋风中摇曳的红枫。虽早已是奶奶的年龄，附近的家长和学生也亲切地称呼“黄秋云们”为“红枫妈妈”。

黄秋云（左一）给考生家长送上瓶装水解渴。人民网 李芳森摄

开考

“高考加油站”的再次启航

起床、洗漱、做饭、吃饭，为了不吵到老伴休息，73岁的黄秋云尽量控制着行动的幅度。直到出门前，才把老伴从睡梦中唤醒：馒头和鸡蛋都放在锅里，起来就能吃；茶也已经泡好了，放在桌上。

早上8点前，距离开考还有一个小时，黄秋云从家中走到了雅礼中学，在热闹到来前，和3名伙伴搭起了“高考加油站”。

干净整洁的家长休息室、遍布考点周围的爱心停车位、热情的志愿者、丰富全面的高考加油物资等一件件物品放置整齐、一位位工作者来到岗位，枫树山社区“高考加油站”再度启航。

给考生送上需要的物资、指引家长前往休息室、在人群中维持现场秩序，黄秋云忙个不停。

“准备的物品虽然差不多，但以前我们都是肩提手扛，条件好的就用自行车一车车拖。”9点，第一场响铃开考，雅礼中学考点外的喧闹平静了不少，黄秋云的脚步才逐渐慢了下来，说起了自己的护考经历。“那时候觉得身体还行，就想帮社区做一些力所能及的小事。”

此时的室外气温已经上升到30℃，经过1个小事忙碌的黄秋云，面对热烈的骄阳，身体也有一些吃力。同伴体贴她的辛劳，让她在开考后休息一会。

“您准备护考到什么时候？”看着坐在石阶上的这位老人，不由得提出了这个问题。“干到不能动的时候，那就没办法了。”黄秋云的眼神里，神采依旧。

“高考加油站”的忙碌场景。人民网 李芳森摄

考前

为民办实事的高考护航

“黄奶奶，水快没了。”虽是休息时间，黄秋云的目光始终还放在“高考加油站”。同伴的一声呼唤，就能让她“满血”起身。“没事，打电话让社区送一些来。”

“今年的人数好像更多了，我们大概带了20箱瓶装水，没想到用得这么快。”黄秋云的惊讶有“数”可依。据长沙市教育考试院发布的数据，2022年长沙市高考报名人数9.81万，比上年增加1.44万，再创历史新高。

一边是考生数量的增加，服务的担子再次加重；而另一边，因疫情常态化防控的需要，“高考加油站”里的工作人员不得不减少。

“护考并不只是考试的3天，我们上个月就开始了。”为积极做好爱心护考工作，枫树山社区决定从5月30日开始，社区工作人员、志愿者、网格员，深入楼栋单元、门店单位、校园周边张贴发放“三考”告知书，联合户籍民警到小区装修户、棋牌室、养犬家庭等场地宣传告知相关政策，以保障安全、安静的考试环境。

同时，枫树山社区还对学校周边涉食门店开展食品安全检查，在考点前搭建高考加油站，通过短信等形式，号召陪考家长不聚集，戴好口罩、主动扫场所码、保持间距休息就坐，积极引导落实好家长分流工作。

“通过一系列的工作举措和志愿服务行动，深入贯彻落实‘我为群众办实事’承诺，汇聚合力，护航高考。”枫树山社区党委书记吴婷介绍。

黄秋云和志愿者同伴们，就是其中的参与者。自家两代人参加高考的经历，让黄秋云更加意识到一个安全、安静考试环境的重要性。

“我自己孩子、孙女们的高考，我却一直缺席。”黄秋云说，自家孩子们都没在雅礼中学考点，就都没办法照顾到。从基层工作者到社区志愿者，黄秋云照顾的，都是别人家的孩子。

正在考场旁休息的黄秋云。人民网 李芳森摄

考后

社区“老管家”的群众情结

“2000年的这个时候，我开始参加社区的志愿活动。”虽是22年前的往事，黄秋云觉得像昨天一样清晰。“我做了几十年社区工作，知道应该怎么和老百姓打交道。”

几十年群众工作的经验，让黄秋云对于社区工作的处理，得心应手。“社区里虽然都是小事，但事情数量多、类型也杂。”黄秋云说，有时候一张小小的板凳，就可能会引发邻里间的大打出手。“只有时刻站在居民角度，为居民着想，才能让问题得到解决。”

2013年，正值枫树山社区环境提质改造工程期间，虽是改善居住环境的好事，但也遇到了短期问题：小区流动人员多，偷盗案件多；乱停车现象多，居民多有抱怨。

“居民遇到难题，党员就得挺身而出。”黄秋云作为社区最积极的居民，主动站了出来，发动10余名热心的党员成立了一支义务巡逻队伍。在小区布控、在深夜巡防，火眼金睛识别可疑人员，为社区安定和谐保驾护航，居民满意度也在稳步提升。

枫树山社区义务巡逻队组长，老年协会会长、养老服务中心的老管家……对于黄秋云而言，社区主任的帽子虽已放下，但作为一名党员的责任，一直放在肩上。

“我是农民出身，没什么文化，是党培养了我，也改变了我们全家人的命运。我要听党的话，为居民做好服务工作。”从1994年入党，黄秋云一直以一名共产党员的标准严格要求自己，积极支持社区的各项活动。

短暂的休息过后，眼看着第一堂考试结束的铃声即将响起，家长们也重新向考场外走去。黄秋云站了起来，向“高考加油站”走去，在阳光的照耀下，胸前的党徽熠熠生辉。

(责编：郝孟佳、何淼)