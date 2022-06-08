原标题：江苏警方给力护考 考生临时身份证明“立等可取”

6月7日，江苏高考如期开考，全省共设251个考点、11352个考场，40.6万名考生报名参加。每年高考总有一些考生因为不见了身份证而心急火燎，今年仍有这样的考生，但护考故事不一样了。

在江苏，铁骑火速代取身份证的场景少了，取而代之的是现场办理临时身份证明，而时间往往只要四五分钟。

人民网从江苏省公安厅了解到，为做好高考保障工作，江苏各考点大多设立有警方服务点和交警护考岗，第一时间受理考生和家长的报警求助，提供临时身份证明办理、紧急送考等服务。据统计，全省共有1.8万名警力护航高考，6.7万名警力执行社会面最高等级巡防勤务。

民警将临时身份证明送至考生手中。盐城市公安局盐都分局供图

盐城：设立临时身份证办理点

“大门口这里，有个考生身份证没带！”6月7日8时20分许，语文科目开考前，盐城市公安局盐都分局执勤民警在当地第一中学考点巡逻时发现这一情况，随即通过对讲机进行汇报。

“请他到学校警务室，我们马上采集信息。”对讲机里，传来了让这位同学安心的声音。在确认其身份信息后，正在校警务室待命的盐渎派出所高考考生服务点民警蔡亚华迅速为其出具了临时身份证明。从报告情况到将临时身份证明送达考生手中，仅用时5分钟。

在等待过程中，当地护考民警还特地为这位同学送上状元糕和粽子，预祝他“高”“中”。“太给力了！”“暖心！”现场这一幕恰好被为高考护航的网络直播记录下来，网友们纷纷为如此“立等可取”式护考服务点赞。

据了解，盐城市公安局盐都分局此次为护航高考投入警力80余人，涵盖现场、驻地、交通、应急等7个保障组，特别是借助考点附近的警务室设立临时身份证办理点，从采集信息到发放证明，整个过程可以保证在5分钟内完成。

民警在移动防控方舟进行临时身份证明办理工作。无锡市公安局供图

无锡：首次采用移动防控方舟

“身份证丢了！”6月7日，无锡市青山高中考点，考生任同学因身份证遗失报警求助。接警后，梁溪路警务工作站第一时间联动移动防控方舟，河埒口派出所副所长钱晟盛通过警务通帮助考生采集信息，并立即联动校方让学生第一时间进入考点，同步迅速办理临时身份证明。4分钟后，有照证件顺利送达。

“上午考试时，我把身份证落在考场里了!”7日下午开考前，无锡辅仁高中考点外，有考生满面愁容，无锡经开警方紧急在移动方舟内现场为他办理了临时身份证明，替这位考生解了燃眉之急。

据了解，无锡警方此番为服务高考首次推出移动综合应用方舟，通过各警种各部门前后互动、将办证点开到考点门前。“针对考生遗忘、丢失身份证等情况，民警可以在移动方舟内现场采集考生个人信息，通过警务平台传输至派出所，并将办理好的临时身份证明以截图、拍照形式实时回传至方舟，确保考生能按时进场。”无锡市公安局相关人士表示。

连云港：开辟“办证绿色通道”

6月7日一早，在连云港灌南第二中学考点前，两名考生向执勤民警求助称身份证遗忘在家中，驻守在考点的灌南县公安局新安派出所户籍工作人员核实身份后，现场为考生出具临时身份证明，同样用时不到5分钟，保障考生顺利开考。

高考期间，连云港市公安局在全市5个考区14个考点设立“高考爱心警务工作服务点”，配置用于制作户口证明的电脑和打印机，为身份丢失、损毁或忘带身份证考生现场快速办理临时身份证明；每个考点配置交警铁骑，考前一个半小时到岗，为走错考场、忘带准考证等考生紧急求助提供送考服务；在每个考点附近配置制式警车和充足警力，强化考点周边治安、交通秩序的维护，确保安全顺畅；同时，“高考爱心警务工作服务点”还提供饮用水、考试文具、防暑用品、急救药品、安全头盔等保障物资，发放预防电信诈骗特别是防范高考招生诈骗相关宣传资料。

高考前，针对考生身份证丢失、损坏等急需补办的突发情况，连云港市公安机关在全市户政服务窗口开通“考生绿色通道”，考生在当地户政窗口，可享受优先受理、当天上传制证信息、加急制证等服务。同时，全面推行弹性工作、容缺办理等制度，提供全天候服务。

(责编：郝孟佳、何淼)