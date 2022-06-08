原标题：漫漫高考路上的变革与坚守

高考是连接基础教育与高等教育的重要纽带和关键环节，也是教育评价体系改革的重要突破口。高考在落实立德树人根本任务，发挥引导素质教育、促进学生全面发展的重要作用方面，具有举足轻重的地位。

一年一度的高考如约而至。虽然高考每年都在进行，看似是年年岁岁花相似，但持续不断的改革正在让这个“保留曲目”常唱常新，岁岁年年又不同。

公平是高考工作的生命线

高考牵动着每一个孩子及家长的心。公平、公正和安全是高考工作的生命线。

高考制度影响着高等教育资源的分配。因此，在考核内容、命题方式、组织形式、招生报考等方面，高考都在进行着不断地改革与尝试，目的就是要在实现基础教育目标的同时，确保高考的起点公平、过程公平以及结果公平。

早在2005年，教育部就实施了普通高校招生的“阳光工程”，旨在把招生政策、高校招生资格及有关考生资格、招生计划、录取信息、考生咨询及申诉渠道、重大违规事件及处理结果全部公开。自“阳光工程”实施以来，我国高考考风考纪进一步好转，“阳光工程”也成为教育战线落实公平公正的民心工程。

2022年1月，教育部发布《教育部关于做好2022年普通高校招生工作的通知》（以下简称《通知》），《通知》指出要进一步促进高等教育入学机会公平，继续加大对中西部和农村地区倾斜力度，实施重点高校面向农村和脱贫地区专项计划，严格报考条件，加强资格审核，优化招录程序，推动专项计划优惠政策落实到位；完善高职院校分类考试，各省级教育行政部门要加强分类考试规范管理，加大对高职院校组织考试的监督力度，确保公平公正；严格招生录取管理，各地各校要严格执行国家招生计划和招生政策规定，严肃招生工作纪律，加强高校招生录取批次管理，严格规范大类招生行为，认真落实录取通知书寄递工作要求，确保录取通知书寄递安全、及时、准确。要严格组织新生入学资格复查，确保招生录取公平公正。

今年临近高考前夕，教育部联合多部门开展了“2022高考护航行动”，各地教育考试机构将会同当地网信、公安等部门集中开展“点亮权威考试招生机构官网标识”“清理互联网涉考公众账号”“打击手机作弊”“打击销售作弊器材”“打击替考作弊”以及“净化涉考网络环境”“净化考点周边环境”等多个专项行动，积极营造良好考试环境，坚决维护考试公平。

多元评价体系提升学生综合素质

我国高等教育已经进入了普及化发展阶段，高等教育对于人才的综合素质有了更高的需求，这也就给高考的招生录取，提出了更高的要求。

因此，高考评价体系也要以人才需求为基础，不断调整、创新，才能发挥高考在人才培养上的导向作用。

基于素质教育理论和考试评价规律，高考评价体系创造性地将素质教育目标与考查内容对接，将素质教育评价维度与考查要求对接，创设出能够更加真实地反映出考生素质的问题情境作为考查载体，从而形成“考查内容、考查要求、考查载体”三位一体的素质评价模式。

2020年1月，教育部考试中心发布《中国高考评价体系》和《中国高考评价体系说明》，指出高考评价体系的创新，正是在教育功能上实现了高考由单纯的考试评价向立德树人重要载体和素质教育关键环节的转变；与素质教育理念、目标和要求有效衔接，实现了高考由传统的“知识立意”“能力立意”评价向“价值引领、素养导向、能力为重、知识为基”综合评价的转变。

而这种转变，其实早已“有迹可循”。

2014年，教育部公布了《关于加强和改进普通高中学生综合素质评价的意见》，提出高中学校要基于学生发展的年龄特征，结合当地教育教学实际，科学确定学生综合素质评价的具体内容和要求，转变以考试成绩为唯一标准评价学生的做法，为高校招生录取提供重要参考。

2016年，教育部发布《关于进一步推进高中阶段学校考试招生制度改革的指导意见》，更是进一步规定可以把初中学生综合素质评价结果作为高中学校招生录取的依据或参考，以评价“倒逼”学校课程与教学改进、人才培养模式转型、社会各界人才观转变，从而落实培养“全面而个性化发展”的学生的育人目标。

让高考成为托举创新人才的臂膀

教育是一个国家和民族得以发展的根本，培养创新型科技人才是我国教育的重要目标之一。培养创新人才，有赖于灵活的教育体制机制，需要创新人才培养模式、改革考试评价制度。其中，考试评价制度的人才选拔与导向作用至关重要。

高考这个“指挥棒”，指向了培养什么人才以及如何培养人才。所以，要培养创新型人才，就要坚持改革高考评价制度与招生制度，逐渐形成分类考试、综合评价、多元录取的高考招生制度，要重点考察学生的综合素质、创新精神以及实践能力，努力培养学生的独立思考能力以及动手实践能力，促进学生的全面发展。

2014年，国务院颁布了《关于深化考试招生制度改革的实施意见》，特别强调了对于学生创新精神和实践能力的培养，为我国的考试招生工作提出了清晰的指导方向和具体的改进措施。

《中国高考评价体系》也在考查要求方面，提出要突出对学生创新性的考查。例如通过开放性、探究性情境的设计，加强学生创新意识和创新思维能力的考查和培养，有助于高中积极探索基于情境、问题导向的互动式、启发式、探究式、体验式等课堂教学，有助于高中积极开展验证性实验和探究性实验教学，助力培养学生的创新思维和实践能力。

中国教育科学研究院研究员储朝晖指出，高考改革给了高校和人才更多选择空间，对于创新型人才的培养有着很大的帮助。“改革中的高考正在破除‘唯分数论’。或许到了未来，考生的成绩单上也只有不同科目的分数，不再有总分了。可以料想到，随着改革的推进，高考将日益成为托举创新人才的臂膀。”他说。(实习记者 孙明源)

(责编：郝孟佳、何淼)