原标题：那些令人难忘的高考岁月

6月7日，全国1193万考生又迎来了一年一度的高考。从1952年新中国首次高考开始至今，高考已走过几十年的岁月，但它仍然是不同时代人们的青春记忆。年年岁岁花相似、岁岁年年人不同。在历史长河中，总有一些“特殊”的高考年份，成为了人们难以磨灭的记忆。

1952年：新中国首次高考

1952年，新中国首次高考拉开序幕，全国共有约7万人走进了考场，高考制度就此确立。

1952年的高考考生，需要进行国文、数学、化学、中外历史地理、物理、政治常识、生物、外语（俄语、英语）全部8个科目的考试。当年高考被录取也是一件相当“光耀门楣”的事情，因为录取名单全部会被刊登在《人民日报》“号外”上。要想知道自己是否被录取，还需要在报纸上找。在报纸上刊登录取者姓名的做法，一方面是方便考生查询。另一方面，也是中国“登科”“发榜”传统的延续，昭告天下以示公平。

1952年高考制度的建立，成为中国高等教育新旧招生制度的分水岭，从此开启了中国高考时代。

1977年：唯一的冬季高考

1977年10月12日，国务院批转教育部《关于1977年高等学校招生工作的意见》，正式宣布当年立即恢复高考。这样一来，1977年高考也成了我国唯一一次冬季高考。

恢复高考，给数千万的中国青年以希望。很多人把以前没扔掉的课本翻出来，新华书店刚到的书很快就被人排队买走。工厂、农村、机关、学校、千家万户，到处都有人在议考题、温功课，出现了许许多多父子同桌做题、师生一起复习、兄弟互帮互学的动人景象。

这一年的高考是中国历史上最特别的一次高考，高考报名人数多达1000万，而且考生年龄相差悬殊，小到十几岁、大到四五十岁。

2003年：高考从7月提前到6月

从1979年开始，一直到2002年高考，除去1983年，每年的高考时间都固定为7月7日—9日。实施多年的7月高考时间，从2003年开始提前到6月。

其实早在2001年，经国务院同意，教育部决定，从2003年起，将高考时间提前一个月，固定安排在每年6月的7日、8日和9日。这是因为我国大部分地区7月的气温总体偏高，自然灾害频发，对考生复习应考及考试阅卷的组织工作都有影响，社会各界要求将高考时间提前的呼声日趋强烈。

教育部对此进行了10多年的论证，曾请中国气象局协助提供了5年内特定时段全国各省（区、市）气温、降水、洪涝灾害、台风的分布及对比情况资料，并在广泛征求意见的基础上，最终讨论通过了《关于高考时间调整方案》，将高考提前到6月。

2008年：高考第一次延期

2008年5月12日，汶川发生8.0级大地震。当时，距离高考只有不到一个月的时间。一边是紧急的灾后重建工作，一边是保障幸存者的高考求学之路。

最后，四川和甘肃两省，经过教育部同意后，决定成都市、德阳市、广元市、雅安市、阿坝州等6个重灾区中受灾严重的40个县（市、区）延期举行高考，改在7月3日至5日进行。其他地区高考时间不变。这一次延期，涉及12万余名考生。这也是一次特殊的延期。因为灾区还不时有余震发生，大部分延期的考生，都是在活动板房里参加考试的。活动板房设置在空旷的运动场，地势平坦，可以随时进行避险。(记者 陈 曦)

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