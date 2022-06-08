人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>教育

那些令人难忘的高考岁月

2022年06月08日08:35 | 来源：科技日报
小字号

原标题：那些令人难忘的高考岁月

　　6月7日，全国1193万考生又迎来了一年一度的高考。从1952年新中国首次高考开始至今，高考已走过几十年的岁月，但它仍然是不同时代人们的青春记忆。年年岁岁花相似、岁岁年年人不同。在历史长河中，总有一些“特殊”的高考年份，成为了人们难以磨灭的记忆。

　　1952年：新中国首次高考

　　1952年，新中国首次高考拉开序幕，全国共有约7万人走进了考场，高考制度就此确立。

　　1952年的高考考生，需要进行国文、数学、化学、中外历史地理、物理、政治常识、生物、外语（俄语、英语）全部8个科目的考试。当年高考被录取也是一件相当“光耀门楣”的事情，因为录取名单全部会被刊登在《人民日报》“号外”上。要想知道自己是否被录取，还需要在报纸上找。在报纸上刊登录取者姓名的做法，一方面是方便考生查询。另一方面，也是中国“登科”“发榜”传统的延续，昭告天下以示公平。

　　1952年高考制度的建立，成为中国高等教育新旧招生制度的分水岭，从此开启了中国高考时代。

　　1977年：唯一的冬季高考

　　1977年10月12日，国务院批转教育部《关于1977年高等学校招生工作的意见》，正式宣布当年立即恢复高考。这样一来，1977年高考也成了我国唯一一次冬季高考。

　　恢复高考，给数千万的中国青年以希望。很多人把以前没扔掉的课本翻出来，新华书店刚到的书很快就被人排队买走。工厂、农村、机关、学校、千家万户，到处都有人在议考题、温功课，出现了许许多多父子同桌做题、师生一起复习、兄弟互帮互学的动人景象。

　　这一年的高考是中国历史上最特别的一次高考，高考报名人数多达1000万，而且考生年龄相差悬殊，小到十几岁、大到四五十岁。

　　2003年：高考从7月提前到6月

　　从1979年开始，一直到2002年高考，除去1983年，每年的高考时间都固定为7月7日—9日。实施多年的7月高考时间，从2003年开始提前到6月。

　　其实早在2001年，经国务院同意，教育部决定，从2003年起，将高考时间提前一个月，固定安排在每年6月的7日、8日和9日。这是因为我国大部分地区7月的气温总体偏高，自然灾害频发，对考生复习应考及考试阅卷的组织工作都有影响，社会各界要求将高考时间提前的呼声日趋强烈。

　　教育部对此进行了10多年的论证，曾请中国气象局协助提供了5年内特定时段全国各省（区、市）气温、降水、洪涝灾害、台风的分布及对比情况资料，并在广泛征求意见的基础上，最终讨论通过了《关于高考时间调整方案》，将高考提前到6月。

　　2008年：高考第一次延期

　　2008年5月12日，汶川发生8.0级大地震。当时，距离高考只有不到一个月的时间。一边是紧急的灾后重建工作，一边是保障幸存者的高考求学之路。

　　最后，四川和甘肃两省，经过教育部同意后，决定成都市、德阳市、广元市、雅安市、阿坝州等6个重灾区中受灾严重的40个县（市、区）延期举行高考，改在7月3日至5日进行。其他地区高考时间不变。这一次延期，涉及12万余名考生。这也是一次特殊的延期。因为灾区还不时有余震发生，大部分延期的考生，都是在活动板房里参加考试的。活动板房设置在空旷的运动场，地势平坦，可以随时进行避险。(记者 陈 曦)

(责编：郝孟佳、何淼)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部