原标题：护航高考，各地放“大招”

北京以最高标准、最严要求做好考试组织和疫情防控各项工作措施。

浙江省利用大数据优化信息查验方式，针对考生进入考点首次实行“一屏通览，快速通过”。

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2022年高考已拉开大幕，面对全国复杂的疫情防控形势，如何保障学子们实现“平安高考”“健康高考”“温馨高考”，全国各地都抛出了自己的“参考答案”。

北京：设置封管控等考点保障考试安全进行

今年高考期间，北京以最高标准、最严要求做好考试组织和疫情防控各项工作措施，尽一切可能确保高考“如期举行、应考尽考、安全考试”。“考点考场方面，北京按照常规考点、封管控考点、在集中医学观察场所和医疗救治场所设置的考场几类情况进行安排。”北京市委教育工委副书记、教委新闻发言人李奕说，全市共在18个考区设99个常规考点，主要安排能够正常参加高考的考生；此外，还选择符合条件的宾馆酒店或具备食宿条件的学校特别设置封管控考点，主要为仍然处于封控区、管控区的考生服务，为他们提供吃、住、行、考一体化的考试保障。

具体来说，在流程安排上，考试前一天安排专车将位于封控区、管控区的考生闭环转运至封管控考点；考试期间安排统一食宿，也就是说考生要住在考点；考试结束后再闭环转运回去，整个过程实现闭环管理。在考场安排上，封控区考生实行一人一考场，管控区考生可多人一考场，考位间距不小于2米，来自不同管控区的考生安排在不同考场。此外，为了应对考试期间涉疫考生有可能突然增加的情况，北京市还提前配置了备用封管控考点。

同时，在集中医学观察场所和医疗救治场所设置考场，主要用于安排确诊病例、无症状感染者和处于集中医学观察期的考生考试。

浙江：利用“黑科技”识别考生身份信息

为了便捷考生，今年高考期间，浙江省利用大数据优化信息查验方式，针对考生进入考点首次实行“一屏通览，快速通过”，即考生刷身份证，一屏同时出现本人准考证、健康码、行程信息、疫苗接种信息、核酸检测信息。考生进入考点仅需带好身份证，进入考场则继续采用人脸识别进行身份验证。

据了解，考前14天起，浙江通过大数据对今年高考考生、考务工作人员进行精准筛查和健康监测追踪。全省6万余名考务工作人员完成疫苗应接尽接，各考点均配备由各地卫生健康部门或疾控机构专业负责人担任的防疫副主考、医护人员和充足的防疫消杀物资，随时准备应对考试期间可能出现的特殊情况。

江西：多重无线电技术监测防作弊

为防范和打击在高考中利用无线电设备考试作弊行为，江西针对重要考试期间的无线电安全保障需求特点，在日常监测工作的基础上推陈出新：不仅有车载考试保障数字解调模块应用、作弊信号源快速徒步查找技术，还有考试监管设备压制等考试保障设备。这些技术、设备的应用，可以有效提高可疑信号的发现、判断与分析，作弊信号快速排查和压制等应急处理能力。

高考期间，江西无线电监测部门将会充分利用网格化无线电监测网对无线电使用频率进行严密监测，认真核对频率台站数据库，仔细排查可疑信号和干扰隐患；同时，还将利用移动站、便携式无线电监测设备等，对重点频段进行不间断监测，对每个未知信号进行细致比对、甄别。在最大程度上保障学子们的考试公平、公正、安全。

甘肃：建立考生健康档案精准分类考场

据甘肃省教育考试院相关负责人介绍，通过结合本地实际，甘肃省进一步细化、完善了防疫工作方案，制定“一考区一策”“一考点一策”“特殊考生一人一策”疫情防控工作方案，增设了足量的常规备用考点，提高各考点内备用隔离考场设置比例。

该负责人介绍，对于因区域封闭、无法正常赶赴原考点参加考试的考生，通过设置“重置考点”等措施安排考生参加考试。对于确诊病例、无症状感染者、密切接触者等特殊考生，通过设置医院考场、隔离点考场等措施安排考生参加考试。同时，根据“甘肃教育考试易考通”微信小程序健康打卡数据和考生及其共同居住人员的健康状况建立考生健康档案，精确掌握考生健康状况，精准分类设置考场。

河南：最大限度为考生提供应急服务

为确保莘莘学子顺利参加高考、圆梦考场，河南郑州公安机关围绕公安户政、交管业务，研究出台15项便民利民举措，最大限度为考生办证、用证、开具身份证明提供应急服务，创造安全畅通的交通环境，精准助力高考安全顺利进行。

在公安户政业务服务方面，郑州市出台了4项具体举措，为考生开辟“绿色通道”。公安部门设立考生办证专用窗口，考试期间，全市各户籍窗口采取延时、错时、预约等服务方式，确保考生及时申办居民身份证。根据规定，对于申请异地受理居民身份证的考生，可免提交在当地就学、居住的证明材料，公安机关核准办证人员身份后，即予以办理，确保“第一时间受理、第一时间审签、第一时间上传、第一时间发放”，大幅提升了办事效率。

针对“丢身份证”的考生，郑州市提供临时身份证办理一站式服务，公安机关将当场受理、当场办证、当场领取。

（采写记者：华凌 乔地 魏依晨 颉满斌 孙越 江耘）

(责编：郝孟佳、何淼)